¡Por solo 24 milésimas! Épica victoria de David Alonso en Países Bajos para romper su sequía en Moto2

Resumen: Alonso no solo desató la locura y celebración en los boxes de su escudería, el Aspar Team, sino que también logró romper una larga sequía personal

Minuto30.com .- La bandera tricolor volvió a ondear en lo más alto del motociclismo mundial. En una carrera cargada de adrenalina y emociones al límite, el piloto David Alonso se coronó campeón del Gran Premio de Países Bajos en la categoría Moto2, poniendo a vibrar a todo un país al hacer sonar el himno nacional en el mítico circuito de Assen.

Con esta espectacular actuación, Alonso no solo desató la locura y celebración en los boxes de su escudería, el Aspar Team, sino que también logró romper una larga sequía personal: el corredor que compite bajo la bandera de Colombia no conseguía subirse al primer cajón del podio desde su victoria en el GP de Hungría en la temporada 2025.

Un cierre no apto para cardíacos

La victoria en tierras neerlandesas se definió en los últimos centímetros del asfalto, dejando una de las definiciones más cerradas y emocionantes de la temporada.

El tiempo del campeón: Alonso cruzó la línea de meta registrando un tiempo oficial de 35:33.175.

El gran rival: Fue seguido muy de cerca por el piloto español Manuel González, quien lo presionó hasta el último suspiro.

Margen de victoria: El triunfo del colombiano sobre González se dio por una diferencia casi imperceptible de tan solo 24 milésimas de segundo.

La recompensa al trabajo duro

El triunfo de este domingo no fue producto de la casualidad. Justo el día de ayer, sábado 27 de junio, durante las jornadas de clasificación, Alonso había dejado en claro ante los micrófonos que tanto él como su equipo habían trabajado incansablemente buscando esa anhelada primera victoria del año. Hoy, la perseverancia rindió sus frutos.

¿Qué sigue en el calendario?

Tras esta inyección de motivación y puntos vitales para el campeonato, David Alonso ya pone su mirada en el próximo reto europeo. El Mundial de Moto2 se trasladará a territorio germano para disputar el Gran Premio de Alemania en el exigente circuito de Sachsenring, el cual se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de julio.