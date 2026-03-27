Resumen: La mujer actuó bajo el instinto de protección materna en medio de un conflicto ajeno que escaló de forma irracional

Por salvar a su hijo, mujer fue brutalmente golpeada en Belén Aguas Frías: Su pronóstico es reservado

Minuto30.com .- Una mujer de 48 años, oriunda de Mutatá (Antioquia) y residente del barrio Belén Aguas Frías, fue víctima de un feroz ataque masivo ocurrido en las últimas horas.

La ciudadana se encuentra bajo estricta observación médica tras recibir una golpiza que las autoridades ya investigan como una tentativa de homicidio.

El origen del conflicto: Un amigo “difícil”

De acuerdo con los testimonios recolectados en la zona, los hechos se desencadenaron cuando uno de los hijos de la víctima se encontraba en la calle en compañía de un amigo. Este último es señalado por la comunidad como una persona “conflictiva y difícil”, quien ya había protagonizado altercados previos en el barrio.

En la madrugada del lunes, un grupo de personas abordó al acompañante del joven y comenzó a golpearlo violentamente. Fue en ese momento cuando la tragedia alcanzó a la mujer de 48 años.

Al percatarse de la gresca y ver a la multitud agrediendo a alguien, la mujer pensó que a quien estaban linchando era a su propio hijo. Sin dudarlo, interfirió en la pelea para protegerlo, pero la turba arremetió contra ella.

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Según el reporte, la víctima fue derribada y, una vez en el suelo, recibió múltiples puños y patadas por parte de varias personas de manera simultánea. La gravedad de las contusiones obligó a su traslado inmediato a un centro hospitalario del suroccidente de Medellín, donde los médicos han calificado su pronóstico como reservado debido a la severidad de las lesiones internas y traumas sufridos.

Investigación por tentativa de homicidio

El caso ha generado indignación en Belén, pues la mujer actuó bajo el instinto de protección materna en medio de un conflicto ajeno que escaló de forma irracional.

Hasta el momento no se reportan capturas, pero se espera que en las próximas horas se den las primeras órdenes judiciales contra los responsables de este ataque en gavilla.