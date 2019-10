Por salida de tenista del equipo colombiano de Copa Davis se armó tremendo culebrón con conversaciones filtradas

La salida de la convocatoria colombiana para la Copa Davis de Nicolás Mejia fue revelada por el mismo jugador, que puso a todos en el equipo en jaque y a dar explicaciones.

En el contexto sucede lo siguiente; Colombia disputará el grupo Mundial del torneo por selecciones en el tenis, para ello, el capitán nacional Pablo González, reveló hace algunos días una lista de convocados, entre ellos, figuraba Nicolás Mejía. Sin embargo, hace unos días, a Nicolás le fue informado que salía de convocatoria y en su lugar entraría la raqueta antioqueña Alejandro González.

Todo ello hizo que el joven reaccionara y en redes sociales hizo público su descontento. Tras dar a conocer lo ocurrido, los jugadores del equipo nacional intentaron hablar con él, fue el caso de Santiago Giraldo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

¡ME SACARON! ”Quiero comunicar que no representaré a Colombia en Copa Davis ni en ninguna competencia del ciclo olímpico mientras Pablo González esté al frente” Parte 2 pic.twitter.com/gk02AHxbKd — Nicolas Mejia (@nicomejia00) October 14, 2019

Los experimentados tenistas intentaron explicarle a Mejía el por qué de su salida y el manejo que al interior del equipo se le da a las convocatorias, así como los métodos de trabajo. La conversación fue revelada por el diario El Tiempo y deja algunas ‘perlas’ que enumeramos a continuación.

El primero en hablar fue Giraldo: “A ‘Pab’ (Pablo González, capitán del equipo) lo queremos mucho, es una persona muy buena gente, muy positiva y nos conoce. Lo pusimos en comunión para que acompañe un proceso (…) ‘Pab’ hizo una estupidez total. Había que escoger y no lo hizo bien. Después de la embarrada que cometió nos dijo que había 100 millones más del Ministerio del Deporte, porque entra Nicolás”.

“Infortunadamente, como cualquier ser humano, tiene unas carencias e imperfecciones como por ejemplo que no es el mejor líder, no es bueno para convocar, no es el mejor para tener franqueza y claridad”, explicó Giraldo.

“Yo tuve el liderazgo, porque los jugadores me lo dieron durante 11 años, pero hace dos años me mamé y le dije a Pablo que cogiera el liderazgo porque yo ya estaba muy cansado y cuando tuviera algo circustancial, como una negociación con la Federación, ahí si entraba yo, porque soy claro sincero y franco”, le comenta Giraldo a Mejía.

“Afortunadamente, nosotros no tenemos un condicionamiento por cosas económicas gracias a una lucha de 10 años. Hay un montón de dinero, merecido para todo el mundo, y del que todo el mundo se vincula. Si nos piden dar más dinero para el desarrollo del tenis claro que los damos, porque no tenemos problema con eso”, añade.

“Tenemos la repartición más espectacular económica. Es un buen punto, porque me parece muy solidaria. Hay una repartición muy equitativa. Ya lo conocerás, si no la has visto, porque ya nos has acompañado en Copa Davis. Hemos conseguido todos juntos”.

Y volvió a insistir que lo que hizo Pablo González con esa convocatoria estuvo mal. “Al señor González (Alejandro) se le hace un atropello”.

“Pablo toma la decisión autónomamente y los jugadores no sentimos atropellados por la estupidez de Pablo con vos. A nosotros también nos están atropellados y a ‘Gonzo’ (Alejandro), porque él ayudó en la serie contra Brasil a ganar un punto, cuando yo estaba hecho mier… Además Alejandro ha dado pelea en las otras series”.

”Llevo 29 Copas Davis, son muchísimos años, y vos sabes, porque has estado con nosotros, el grupo de personas que somos nosotros. Me siento muy orgulloso de todos ellos. En estas 29 participaciones han pasado dos presidentes, en especial el último no muy fácil, tres comités ejecutivos, hemos cambiado a los capitanes y se ha mantenido esa fortaleza de equipo”, comenta el tenista pereirano

“Es el mismo discurso a la Federación, que se está haciendo con vos y a los tres mismos babosos periodistas que van a ser, porque son maravillosos babosos y es porque hacen su trabajo. Es lo que es”, comentó.

Luego el turno fue para Juan Sebastián Cabal, que dijo: “Santiago Giraldo se retiró en Copa Davis perjudicándonos. Creo que es la única persona que lo ha hecho en una Copa Davis. ‘¿Qué hizo el equipo?’ Lo apoyó a muerte ante los medios, así por dentro quisiéramos put… (recriminarlo) y diciendo por dentro que eso no se hace. Pero ante todo el mundo lo bancamos, ante los medios, así sepamos que la haya embarrado”.

Robert Farah le remarcó al joven que: “Es muy sencillo, Nico. Nosotros nos reunimos en el US Open, hablamos de las posibilidades en las que estaban Alejandro González, Eduardo Struvay y estabas vos. Normalmente uno siempre lo conversa y siempre es una decisión muy de equipo, siempre lo ha sido”.

“Nos sorprendió cuando ‘Pab’ ( Pablo González, capitán del equipo) avisa la nómina seis semanas antes, de la Copa Davis, antes de irnos a China, sin haberlo conversado”.

“Una vez que él anuncia la nómina, nosotros hablamos con él. Nico, esto no es nada personal, nunca lo va a ser, ha habido mil decisiones más difíciles”.

“Vos sos muy nuevo en el equipo, pero ha habido un sinfín de decisiones más difíciles”.

“Una vez entregó la nómina hablamos con él. ‘¿Qué sucedió, Pab’? le preguntamos (…) Todos le dimos argumentos para que Pablo dijera: ‘Listo, me equivoqué’”, le explica Farah.

“Lo único que no quiero es que te la tomés personal y nunca será personal (…) Las cosas se hacen con proceso. Vos no podés, de la nada, sin haber jugado un partido de Copa Davis y a jugar un partido en Grupo Mundial”.

“La experiencia pesa en Copa Davis. Estamos jugando en un Grupo Mundial, hemos llevado un proceso de 10 años, en las que las diferencias de ránking están muy parejas”.

“‘Gonzo’ (Alejandro González) tiene la experiencia, ha tenido triunfos. Además, Sebas ha ganado Challengers con él y yo he jugado con él”.

“La razón que nos daban el comité ejecutivo es que necesitamos comenzar un cambio generacional y claro que toca hacerlo, obvio, pero merece un proceso y comienza en el Grupo I de la Zona Americana, no en un Grupo Mundial”, le explica Farah a Mejía.

Tras varias explicaciones a la joven raqueta nacional, Cabal afirma finalmente que: “No estamos discutiendo si es papelón o no. Estamos poniendo la cara todos, no sé cómo te lo haya dicho ‘Pab’. Quiero que entendás que acá te bancamos, que salgamos lo mejor posible. Así como cuando me apoyaron a mí como cuando se jugó contra Estados Unidos en Colombia, me cambiaron por Carlos Salamanca, que no venía jugando un partido de dobles hace mucho rato y yo los venía ganando todos, pero por ética lo dejaron a él, me sacaron a mí y los banqué”.

Y finaliza diciendo: “Acá la embarró Pablo, nos puso la carta de renuncia y le dijimos que no. Queremos que hagas parte de esta familia, vos va a ser el futuro del tenis colombiano, no sabemos en cuanto tiempo, te queremos preparar lo mejor posible para que esa carga de la camiseta”.

