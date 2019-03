El rosarino Lionel Messi dejó varios títulos en el programa “El que abandona no tiene premio”, de la radio 94.7 Club Octubre.

– “Quiero ganar algo en la Selección, voy a jugar las cosas más importantes. Muchos familiares y amigos me decían que no volviera, mi hijo me pregunta: ‘¿Por qué te matan en Argentina?'”.