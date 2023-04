¿Por qué sí al METRO para Cali?

Sin duda, el avance del proyecto del tren de cercanías ejecutado desde hace algunos años por el Distrito de Cali, la Gobernación del Valle y entidades locales e internacionales, es un avance para que la movilidad de la región hacia el futuro. Sin embargo, desde Independientes estamos convencidos de que es un proyecto que se queda corto en sueños y que no termina siendo del todo útil para los caleños, cuando el que, por ahora es un tranvía por su capacidad, ingrese a Cali.

Es por esto, que nuestra principal propuesta de renovación urbana, infraestructura vial y de recuperación del sentido de pertenencia es el METRO de cercanías, ese que, al ingresar a la capital del departamento, le sirve con mayor precisión a los usuarios.

El METRO es un sistema multimodal que tendrá al Mío, como sistema BRT (Bus Rapid Transit), como su principal integrador, acercando a los usuarios desde los barrios y las vías cercanas al corredor férreo, teniendo a su vez, al Transporte Público Colectivo, como alimentador, que le acercará al sistema masivo los usuarios que se encuentran en los sectores a los que hoy no llega. La multimodalidad del transporte en Cali requiere de volver a tener los buses públicos, pero, además, de pensar en que la movilidad humana debe tener garantías para hacerlo en bicicleta y a pie, con iluminación y seguridad.

¿Y por qué se convierte en un METRO al entrar a Cali? De acuerdo a los estudios técnicos, el sistema del tren de cercanías tiene estaciones que van por la Calle 25 con distancias mayores a 3 kilómetros, lo que hace inviable para algunos sectores el ingreso a estaciones y a una movilidad efectiva. El sistema METRO ligero, a nivel, sin subterranizar ni elevar su trayecto, deberá tener estaciones en distancias aproximadas entre 1 y 3 kilómetros, lo que obligará a la construcción de alrededor de 6 estaciones más, de las que hoy están estimadas en el proyecto de factibilidad del tren de cercanías en su segunda fase, obteniendo un contacto directo de los ciudadanos en una línea segregada.

El valor del METRO tiene un costo aproximado de 22 millones de dólares por kilómetro y tiene una longitud estimada de 75 kilómetros en sus tres líneas, lo que indica un valor final de 7,42 billones de pesos, los cuales serán financiados a través de la Ley de Metros, correspondiendo a Cali el 30% del valor, los cuales serían adjudicados a través dela sobretasa a la gasolina hasta el 2090, el cobro por descongestión y el cobro por parqueadero, entre otros.

La construcción del sistema de renovación urbana, arquitectónica, infraestructural y vial más importante en la historia de nuestra ciudad, además, generará alrededor de 62 mil nuevos empleos directos, con prestaciones sociales, que contribuiría en el crecimiento del Producto Interno Bruto de Cali en cerca del 3,2% anual, durante sus 5 años de ejecución.

También tenemos claro que METROCALI debe ser la empresa que regule la creación y organización del proyecto más importante en la historia de la región, y no Sí Tren, empresa ya constituida y que adelanta la gestión, lo que creemos burocratiza más la operación del sistema. Los caleños ya tenemos experiencia con dos o tres entidades que hacen lo mismo; no nos podemos volver a equivocar.

En cuanto a capacidad, estamos seguros de que los 225 mil pasajeros que hoy están proyectados no son los que la ciudad necesita. Quitarle los usuarios a la ilegalidad, quienes hoy movilizan a cerca de 380 mil pasajeros, necesita de un medio de transporte no de 3 vagones si no de mínimo 6 vagones, ampliando su capacidad y pudiendo transportar a más de 300 mil caleños, atacando directamente el problema que se generó ante la ausencia del transporte público colectivo como lo es el transporte privado ilegal. La dimensión que hoy tiene el tren que han pensado, se asemeja al transporte interno de los aeropuertos de las grandes ciudades y no el transporte eléctrico que Cali necesita.

Si bien entendemos que los estudios de factibilidad dictaminaron que el primer tramo debe ser Cali-Jamundí hoy por el terreno, este no es coherente con la movilización de ciudadanos hacia el área metropolitana, el cual tiene mayor número de pasajeros entre Cali-Yumbo y Cali-Palmira, quienes casi doblan el número de usuarios que transitan a diario estos tramos y quienes aprovecharían más la prontitud del sistema.

La élite de esta ciudad nos ha obligado a que los caleños y las caleñas pensemos en pequeño y no tengamos mejores opciones de ciudad y pareciera que esta vez quiere seguir jugando a sus mayores intereses, pero estamos convencidos de que no podemos volver a cometer el error del Mío que empezó por la Calle Quinta y no por el oriente, sin pensar en las necesidades de las bases populares.

No vamos a permitir que se sigan burlando de nosotros los caleños que nos soñamos con recuperar el orgullo de la ciudad, los que creemos que sí podemos tener el mejor sistema de movilidad del país y que nos convirtamos de nuevo en la Sucursal del Cielo. Vamos Cali.

Líder del Movimiento Independientes en Cali y precandidato a la Alcaldía de Cali

