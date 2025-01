¿Por qué se fue Juárez? Un histórico en la mitad, se conocen las primeras hipótesis

A escasas horas de que Efraín Juárez haya presentado su carta de renuncia, se empiezan a conocer detalles tras la sorpresiva salida.

Aunque no es raro que a un estratega campeón, además de dos títulos en línea, le lluevan ofertas, la situación habría ido más allá.

Efraín Juárez apenas estaba completando cinco días de pretemporada y llevaba solo cinco meses al frente del verde de la montaña.

Un paso exitoso que parecía que iba a redondearse con la Copa Conmebol Libertadores de este 2025.

Sin embargo, la carta habría sido presentada de forma irrevocable y por situaciones internas del equipo.

Una de las teorías que más fuerza ha tomado, es que el estratega tendría discrepancias por la forma como se estarían tomando decisiones para este 2025.

¿Por qué se fue Juárez?

Según se ha filtrado por parte de varios medios, el estratega no estaría de acuerdo con la llegada de Billy Arce, Faber Gil y de Matheus Uribe, quien justo este martes presenta exámenes médicos.

Adicionalmente, al estratega le habría molestado que el club no lograra retener a jugadores como Álvaro Angulo y Marino Hinestroza.

Todo eso, por ahora, es meramente especulativo, si se tiene en cuenta que en una entrevista previa, había señalado que él respetaba las decisiones sobre incorporaciones.

Como se sabe, las incorporaciones están en cabeza del club a través del Director Deportivo Gustavo Fermani.

Lo que también dijo Juárez, en México, es que él pasaba una lista de las necesidades, y ahí es donde se produjo la ruptura.

¿Coincidencia?

Una coincidencia es que justo este martes, 14 de enero, llegó a Atlético Nacional Matheus Uribe, quien estaría presentando exámenes médicos.

El centrocampista no sería del agrado de Juárez, o no lo habría pedido, o no lo habrían informado sobre esa posibilidad.

La última opción parece difícil de creer, teniendo en cuenta que Uribe venía sonando desde hace varias semanas para el equipo.

En las próximas horas, Atlético Nacional expedirá el comunicado oficial anunciando la salida del entrenador mexicano, aunque a través de su grupo de prensa ya lo confirmó.

