¿Por qué se cayeron Facebook, Instagram y WhatsApp?, una experta ‘espía’ de 23 años lo explicó

Durante casi todo el miércoles, las tres redes sociales más usadas en el mundo presentaron fallas y caídas. Ahora, una ingeniera explica la razón de tales intermitencias en el servicio y parece ser la respuesta correcta

Se trata de Jane Manchun Wong, una ingeniera y reconocida espía de fallos en Internet, que ha explicado la razón de los fallos en las apps de Mark Zuckerberg.

La chica comentó que la caída de Facebook ocurrió en el CDN de imágenes de la compañía. “El CDN de imágenes de Facebook cayó, afectando a Facebook, Instagram y WhatsApp . ‘x-fb-response-reason: Ningún servidor está disponible por el momento para dar una respuesta'”, escribió Manchun Wong en Twitter.

La CDN “es una red distribuida de servidores que puede proporcionar contenido web a los usuarios de manera eficaz”, define la compañía tecnológica Microsoft en su página web.

Estos servidores de las CDN guardan caché en distintos puntos cercanos a los usuarios finales para que, cuando quieran acceder a un contenido o hacer uso de un servicio, lo hagan de forma más veloz, ya que este proceso disminuye la latencia.

Por tanto, la red de distribución de contenido para imágenes de Facebook es la responsable de que puedas subir, enviar e incluso visualizar imágenes en las apps de la compañía. O, en este caso, de no poder hacerlo.

Facebook image CDN is down, affecting Facebook, Instagram and WhatsApp

“x-fb-response-reason: No server is available for the request” pic.twitter.com/2WtNiJd6jS

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) July 3, 2019