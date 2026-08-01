¿Por qué Raúl Giraldo no vende al Medellín?

Resumen: Después de la eliminación del Deportivo Independiente Medellín ante un Vasco da Gama que, para muchos, no era para tanto, decidí buscar al tío Vanegón

Después de la eliminación del Deportivo Independiente Medellín ante un Vasco da Gama que, para muchos, no era para tanto, decidí buscar al tío Vanegón. Nadie conoce mejor las entrañas del “Equipo del Pueblo” que este hincha emblemático del rojo y azul como también lo fue en su momento el abuelo bonachón.

Su esposa, Carmenza, me dijo que lo encontraría en el Social Club de Viva Envigado. Allá estaba, tomando un tinto negro, con esa cara de quien ha visto de todo en el fútbol paisa.

—Tío Vanegón, lo andaba buscando como loco. La poderosa hinchada está que arde. Después de la salida de la Sudamericana, los gestos de Raúl Giraldo y los “que se vaya” en el Atanasio, la gente ya exige que venda el club. ¿Por qué carajos Don Raúl sigue ahí, con las acciones bien agarradas?

El tío sonrió, me señaló una silla y bajó un poco la voz, como si fuera a contarme un secreto:

—Sentate, ‘Mauro’, y grabá si querés. Esto no se explica en un post de X. Raúl Giraldo no vende al Medellín por tres razones que duelen: plata, corazón y cálculo frío.

Empecé por lo obvio:

—La gente dice que ya ganó suficiente…

—¡Claro que ganó! —respondió con energía—. En 2014 compró un club en la UCI, lleno de deudas. Pagó entre 18.000 y 20.000 millones por la mayoría de las acciones. Hoy el DIM vale entre 40 y 50 millones de dólares. Multiplicó su inversión por diez. Tiene jugadores, sedes, marca y una hinchada que, aunque proteste, sigue yendo al estadio.

Hizo una pausa, miró alrededor y continuó:

—Vender ahora es soltar una máquina de hacer plata. ¿Vos soltarías un negocio que te da boletería, patrocinios y plusvalía solo porque la barra te silba? Giraldo es empresario antes que hincha. Sabe que el seguidor del ‘Medallo’ es muy pasional y de eso se agarra.

Le insistí:

—Pero la poderosa hinchada está cansada, tío. Finales perdidas, títulos que no llegan desde el 2016… ¿El corazón no le pesa?

—Le pesa más de lo que imaginás —dijo, suavizando el tono—. Giraldo es hincha de toda la vida. Compró el equipo casi por impulso, en 17 minutos, porque era “el equipo de sus amores”. Lo llevó a diez finales, ganó Liga y dos Copas. Venderlo es como divorciarse de un sueño. Por eso dio un paso al costado como representante legal, pero no suelta las acciones. Es su forma de decir: “Sigo aquí, pero no me echen toda la culpa”.

—¿Entonces es puro ego?

—No es solo ego, es cálculo —respondió con esa sabiduría de viejo zorro—. No hay comprador serio que pague lo que él pide. Han sonado fondos árabes, gente de Dubái, pero nadie cierra en 40 o 50 millones de dólares por un club que no es Nacional, con ruido institucional y una hinchada que exige títulos ya. Giraldo no lo va a regalar. Prefiere aguantar la presión, reestructurar y esperar la oferta que realmente le convenga.

Bajó aún más la voz:

—La hinchada tiene razón en protestar. El fútbol no es solo negocio, es pasión. Pero Giraldo también salvó al club de la quiebra. El problema es que el puente se rompió aquel día en el Atanasio cuando les mostró los billetes. Mientras no aparezca alguien que pague lo justo y entienda la mística del Poderoso, esto va a seguir igual: Giraldo con las riendas, la barra exigiendo y el Medellín dando vueltas entre la gloria y la frustración.

Al final, el tío Vanegón quiso cambiar de tema. Yo ya tenía lo que necesitaba.

Mientras la gente siga abonándose y asistiendo al estadio, aunque sea a regañadientes, habrá plata, habrá corazón dividido y un negocio que Raúl Giraldo todavía no está dispuesto a soltar.