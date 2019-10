¿Por qué Petro habló del Metro de Medellín y dijo que quería soterrarlo?

El senador Gustavo Petro habló de Medellín y su metro, ¿por qué?, pues todo tiene que ver con la oposición que está haciendo al proyecto Metro de Bogotá.

Y es que desde que la administración de Enrique Peñalosa reveló que dio un paso importante hacia la construcción de la mega obra, el político de Colombia Humana ha trinado a diario sobre lo que considera, es un error para la ciudad que está-según él-lleno de corrupción.

Petro aprovechó un trino con una foto del Metro de Medellín pasando por los bajos de la estación Prado, para decir que: “Si Colombia Humana gobierna el país iniciaremos proyecto de soterrar el metro de Medellín en su trayecto por el centro”.

De inmediato, las reacciones cayeron en cadena sobre el trino.

Considerando los sobrecostos que implicó la construcción de ese viaducto, ¿demolerlo sin cumplir su ciclo de vida útil no es detrimento patrimonial?

Que tiene de malo que la gente tenga un lugar para vender sus productos. Además, esa foto es vieja pues esos lugares han cambiado muchísimo. Es más, si no tuvieran ese espacio, venderían en otro lugar donde no cabrían y sería peor.

El @metrodemedellin tiene 28 estaciones(línea AyB) sabe en cuantas estaciones hay ese panorama? En una sola, estación Prado, no han podido con ese personal ahí, es muy feo ver eso si, pero eso no quiere decir que un metro elevado signifique que toda la línea será miseria.

Y a ud que le hace pensar que a los paisas les interesa soterrar el metro … No señor ud el metro de Medellín no lo toca ¡¡¡ . No pudo con Bogotá y ahora se quiere meter a Medellín ¡¡¡

— MÓNICA 🌻 (@MONICAPOSADAC) October 22, 2019