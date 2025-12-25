¿Por qué bailamos lo que nos hace llorar?

Resumen: La tradición vallenata y la cumbia no se quedan atrás en esta arquitectura de la tristeza bailable. Canciones como El Hijo Ausente de Pastor López son un puñal directo a la fibra sensible de un país marcado por la migración y la separación

Es diciembre en Colombia y la escena se repite en cada esquina: una familia ríe, el olor a natilla invade el aire y, de repente, estalla en los parlantes un ritmo tropical frenético. Todos saltan a la pista, brindan y agitan los brazos al son de una melodía que invita al movimiento, pero si uno se detiene a escuchar la letra, la fiesta se transforma en un funeral. Estamos ante la paradoja más fascinante de nuestra cultura, somos expertos en bailar, con una sonrisa de oreja a oreja, historias de desamor, soledad y abandono que llevan más de cuarenta años musicalizando nuestra alegría.

Esta contradicción no es gratuita. La creación de nuestros compositores ha sabido capturar esa nostalgia que, como una neblina, invade los hogares apenas se enciende la primera velita. El mes de diciembre es, por excelencia, el tiempo del retorno; un imán que intenta atraer a quien se fue lejos. El poeta popular entiende que el vacío de la silla vacía se llena con música, y por eso inmiscuye en sus letras la añoranza de lo que fue y ya no es, logrando que el país entero entone himnos al dolor mientras lanza serpentinas al aire.

Si analizamos el repertorio, el “Rey del Despecho”, Darío Gómez, nos dejó un testamento emocional con Esta Navidad No Es Mía. Es un himno que suena en cada rincón del país, recordándonos que mientras el mundo celebra, hay corazones que habitan un invierno privado. A su lado, la voz de Rodolfo Aicardi en Triste Navidad o el eco de Los Bukis con Llegó Navidad y yo sin ti, demuestra que en Colombia la balada despechada y el tropicalismo melancólico son géneros hermanos que se abrazan bajo el árbol, dándole voz a quienes sienten que el 24 de diciembre es el día más solitario del calendario.

La tradición vallenata y la cumbia no se quedan atrás en esta arquitectura de la tristeza bailable. Canciones como El Hijo Ausente de Pastor López son un puñal directo a la fibra sensible de un país marcado por la migración y la separación familiar. Es casi irónico ver a una multitud corear con euforia el dolor de una madre que espera a un hijo que no llegará, o llorar con el relato de El Huerfanito de Los Chiches Vallenatos. Estos temas no son solo música; son crónicas sociales de la carencia, la orfandad y las dificultades económicas, como bien lo retrata Navidad de los Pobres.

¿Por qué estas letras nos conmueven tanto? La ciencia tiene una explicación: la música activa la amígdala y el hipocampo, conectando las melodías con recuerdos emocionales intensos. En diciembre, esta conexión se agudiza por el contraste. El ambiente festivo, las luces y el ruido social hacen que el dolor del desamor o la pérdida se sientan más afilados. La música actúa entonces como un puente; nos permite transitar esa tristeza sin hundirnos en ella, porque el ritmo nos obliga a seguir caminando o, mejor dicho, a seguir bailando.

Existe una valentía casi poética en la forma en que el colombiano enfrenta sus sombras. Temas como El Guayabo de la Ye de Lisandro Meza o el despecho rítmico de Diomedes Díaz en 25 de Diciembre, nos permiten “lavar” las penas en público. Es un ejercicio de catarsis colectiva: reconocemos que sanar duele, que hay amores que se fueron y vacíos que no se llenan con regalos, pero elegimos no huir de esa conversación incómoda con nuestro pasado, sino invitarla a la fiesta para que deje de asustarnos.

Al final, la vida es esa paradoja ruidosa donde, mientras el mundo emocional parece derrumbarse, nosotros decidimos irnos de rumba. Bailamos lo que nos duele porque es nuestra forma de decir que seguimos aquí, que la nostalgia es parte de nuestra estructura y que amamos desde la abundancia de nuestros recuerdos. Así que, la próxima vez que te encuentres bailando una letra de absoluta desolación, hazlo con conciencia: estás celebrando la verdad de tu historia y la valentía de seguir adelante, aunque la Navidad, a veces, no parezca tuya.