¡Por publicidad engañosa y cláusulas abusivas! La SIC le impone multimillonaria multa a Rappi

Resumen: Histórica sanción para el gigante de los domicilios en Colombia. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha decidido imponer una multa multimillonaria a Rappi S.A.S., tras confirmar que la plataforma ha incurrido en una serie de fallas que atentan directamente contra el bolsillo y la paciencia de los colombianos.

Minuto30.com .- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) notificó este miércoles una sanción histórica contra Rappi S.A.S. por un valor de $4.003.566.000. La decisión, fundamentada en dos investigaciones administrativas independientes, señala que la plataforma ha vulnerado sistemáticamente los derechos de sus usuarios, ignorando incluso órdenes previas impartidas por la autoridad.

La entidad fue enfática al señalar que Rappi es reincidente, pues en los últimos cinco años ha sido sancionada en tres ocasiones por infracciones similares, factor que agravó el monto de la multa actual.

¿Por qué sancionaron a Rappi?

La Superintendencia de Industria y Comercio fundamentó la histórica multa de $4.003.566.000 contra Rappi en hallazgos críticos que afectan la transparencia del comercio electrónico en el país. Entre las faltas más graves se encuentra el incumplimiento de la garantía legal, al detectarse casos donde la plataforma no entregó productos que los consumidores ya habían pagado.

Asimismo, la entidad señaló deficiencias en la información de precios, al omitir el Precio por Unidad de Medida (PUM), y en la gestión de promociones y ofertas, las cuales eran publicitadas sin especificar condiciones esenciales como su vigencia, requisitos de acceso o el inventario disponible. Estos hallazgos exponen una vulneración sistemática a los derechos de información y adquisición de los colombianos.

La lista de irregularidades detectadas por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor es extensa y toca puntos críticos de la operación:

Publicidad Engañosa(Turbo): El servicio “Turbo”, que promete entregas en 10 minutos, fue hallado culpable de incumplir estos tiempos en múltiples casos.

Membresías “Fantasma”: Se detectaron cobros por Rappi Prime y Rappi Pro sin la autorización ni el conocimiento previo de los consumidores.

Pésimo servicio al cliente: La SIC evidenció que el sistema de quejas (PQR) es ineficiente. Los usuarios quedan atrapados en chats con “bots”, sufren bloqueos o simplemente no reciben respuestas de fondo.

Cláusulas Abusivas: Los términos y condiciones de la app incluían textos que limitaban el derecho de los usuarios a la garantía legal y al retracto.

Calidad del Servicio: Entrega de productos en mal estado, incompletos o equivocados.

Desobediencia a la autoridad

Un punto que preocupa especialmente a la Superintendencia es que Rappi desatendió órdenes previas dadas en 2024, las cuales buscaban prevenir precisamente estas afectaciones. Con este nuevo fallo, la SIC reafirma que no permitirá que el comercio electrónico se convierta en un espacio sin ley donde se desequilibre la relación con el usuario.

Contra estos actos administrativos proceden los recursos de reposición y el de apelación ante el Despacho del Superintendente Delegado.

SIC informa la multimillonaria multa a Rappi, en X