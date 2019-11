Por problemas de plata una mujer habría atacado con ácido a una pareja

Con heridas en el rostro y en los brazos terminó un hombre a quien una mujer le arrojó ácido en el barrio La Inmaculada del municipio de Soledad, Atlántico.

Según denunciaron la víctima y su esposa para medios locales y para las autoridades, los hechos ocurrieron el pasado viernes 8 de noviembre cuando ambos acudieron a la vivienda de una vecina con la que habían hecho un mal negocio, pero la mujer habría reaccionado de forma violenta y los atacó con la sustancia.

El medio El Heraldo recogió la versión de los afectados:

“Yo tengo una miscelánea aquí en mi casa y necesitaba la impresora porque hay un colegio cerca, por eso hicimos el negocio, pero el técnico dijo que estaba dañada y el arreglo salía por más de $800.000. Yo le conté a la vecina (Miriam) lo que había dicho el técnico y que no se iba a poder hacer el negocio, pero ya le habíamos dado la plata. Esa señora me salió con groserías, que el negocio estaba hecho y que ella no iba a devolver la plata”, relató la esposa del hombre herido.

“Yo me fui y hablé con la Policía, les mostré los aparatos, expliqué todo, y fui con ellos a la casa de nuevo –continuó–. Ella otra vez dijo que no iba a devolver nada y le dijo a los policías groserías y que ellos no eran nadie. Más tarde fui de nuevo con mi esposo. Mi esposo tocó el candado y dijo “¿Qué solución me tiene con la plata?”(…) Estábamos ahí en la reja cuando sentimos que esa señora lanzó el líquido”, aseguró la mujer.

El ácido habría caído en su mayoría sobre el hombre que en este momento podría llegar a perder uno de sus ojos debido a la gravedad de las heridas.

En cuanto a la agresora, los afectados narraron que los vecinos llamaron a las autoridades e hicieron presión para que se le llevaran detenida, sin embargo, la mujer fue dejada en libertad a las pocas horas.

Aseguran que el caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de la Nación y piden que se haga justicia.