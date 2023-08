Video. ¡Por poco se le ve todo! A Karol G se le rompió el vestido en pleno concierto

in

Karol G es la cantante de música urbana que ya se ha vuelto reconocida en todo el mundo, recientemente, por el estreno de su álbum ‘Mañana será bonito: Bichota season’ con el que se encuentra de gira en varios países del mundo.

Pues recientemente la cantante se presentó en Las Vegas, donde entonó junto a sus fans varios de sus temas y se le vio muy feliz.

Sin embargo, a todos se les pueden presentar percances, y este fue el caso de la paisa, cuando un accidente la tomó por sorpresa.

Mientras estaba sobre el escenario, moviendo sus caderas y en plena faena, la peculiar falda que llevaba se rompió y dejó casi al descubierto su zona íntima.

Al darse cuenta, Karol G demostró su incomodidad pero reaccionó con sutileza para cubrir el roto.

“Se ve que fue incómodo por su cara, pero siempre descresta como Diosa”, “Yo estuve ahí y sí, y le valió M», “Igual no se le vio nada…toda una diva”,” Es la mejor, así haya tenido ese accidente”, “Divina pero los vestuarios nada que ver”, “Al menos la tenías depilada no pasa nada Karol relájate”, Se le rompió el pañal”, “Está re divina eso no se le niega, preciosa”, fueron algunos de los comentarios.

