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¡Por poco se «inundan»! Fuertes lluvias en Sonsón provocaron emergencias

El intenso aguacero puso en alerta a los habitantes y comerciantes del casco urbano

Publicado por: SoloDuque

¡Por poco se «inundan»! Fuertes lluvias en Sonsón provocaron emergencias

Resumen: Una compleja situación de emergencia se registró hacia el mediodía de este miércoles 21 de octubre en el municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño, tras un intenso aguacero que puso en alerta a los habitantes y comerciantes del casco urbano

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Minuto30.com .- Una compleja situación de emergencia se registró hacia el mediodía de este miércoles 21 de octubre en el municipio de Sonsón, en el Oriente antioqueño, tras un intenso aguacero que puso en alerta a los habitantes y comerciantes del casco urbano. Al característico frío de páramo de la localidad se le sumaron fuertes precipitaciones que rápidamente colapsaron las redes de drenaje y provocaron corrientes de agua desbordadas por varias calles céntricas.

¡Por poco se «inundan»! Fuertes lluvias en Sonsón provocaron emergencias

Uno de los sectores más perjudicados fue la calle 9, en el tramo comprendido entre las carreras 8 y 10; la presión del agua subterránea fue tal que varias tapas de manholes y alcantarillado fueron expulsadas y levantadas por la corriente, como quedó registrado en grabaciones compartidas por la comunidad.

La situación no solo incrementó el riesgo de inundación para viviendas y locales aledaños, sino que representó un peligro inminente para conductores y transeúntes debido a los huecos descubiertos en medio del torrente.

También en la calle 7 con carrera 10, por «La Valvanera», se vieron los arroyos a causa de las fuerts lluvias.

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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