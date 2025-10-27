¡Por poco ocurre una tragedia! Ejército destruye 35 explosivos ocultos en Ituango

Resumen: En zona rural de Ituango, Antioquia, tropas del Ejército Nacional destruyeron de manera controlada 35 artefactos explosivos improvisados que representaban un grave peligro para la población. Los elementos, hallados gracias a la información de la comunidad, estaban enterrados o camuflados en botellas de vidrio y serían activados por alivio de presión. Según las autoridades, habrían sido instalados por el GAO-R Estructura 18 con el propósito de afectar a civiles y militares que transitan por la zona.

En Ituango, Antioquia, las tropas del Batallón de Infantería N.º10 Coronel Atanasio Girardot de la Cuarta Brigada lograron neutralizar 35 artefactos explosivos que ponían en riesgo a los habitantes de la región. La acción se realizó luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de estos elementos en la vereda La Honda.

Según el Ejército, los explosivos fueron encontrados gracias a la información proporcionada por los vecinos y a la labor del grupo de Explosivos y Demoliciones (EXDE), apoyado por un guía canino. Los artefactos, algunos enterrados y otros dentro de botellas de vidrio, habrían sido activados por alivio de presión, representando un alto riesgo tanto para la población como para los soldados que custodian la zona.

El personal especializado destruyó los 35 artefactos de manera controlada, asegurando que los caminos y zonas rurales quedaran libres de peligro, y brindando tranquilidad a los habitantes del sector.

De acuerdo con las autoridades, estos explosivos habrían sido colocados por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-R) Estructura 18, con la intención de afectar a la población civil y a las fuerzas de seguridad.

El Ejército Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad en el norte de Antioquia, recordando la importancia de la colaboración de la comunidad en la identificación de amenazas y en la protección de los ciudadanos.