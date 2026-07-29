¡Por peculado y maltrato! Angie Rodríguez cumplió y denunció a Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación.

Resumen: Uno de los señalamientos más delicados indica que Angie Rodríguez habría sido víctima de fuertes presiones para autorizar el traslado de millonarios recursos pertenecientes al Fondo Adaptación

Un nuevo y grave capítulo judicial sacude las entrañas de la Casa de Nariño. Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), llegó este miércoles a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en compañía de su abogado, Wilson Ruiz, para radicar una explosiva denuncia penal en contra del presidente Gustavo Petro, como había dicho en las últimas horas.

La exfuncionaria solicita formalmente que se abra una investigación contra el jefe de Estado por la presunta comisión de los delitos de peculado, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia. A través de un extenso documento que expone 16 hechos específicos, la defensa de Rodríguez destapa una serie de presuntas irregularidades y maltratos ocurridos durante su paso por el alto gobierno.

Según información revelada por Blu Radio, medio que tuvo acceso al documento radicado, la denuncia se fundamenta en tres ejes principales que evidencian el profundo quiebre entre la exdirectora y el mandatario.

Presiones financieras: el pulso por el Fondo Adaptación

Uno de los señalamientos más delicados indica que Angie Rodríguez habría sido víctima de fuertes presiones para autorizar el traslado de millonarios recursos pertenecientes al Fondo Adaptación hacia el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con la denuncia, la exfuncionaria se resistió a esta maniobra argumentando que dichos dineros tenían una destinación específica para inversión social y no debían ser desviados.

El detonante: el nombramiento de Juliana Guerrero

El documento señala que la relación con el presidente Petro se fracturó definitivamente cuando Rodríguez se opuso tajantemente al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes. La exdirectora del Dapre advirtió que Guerrero no cumplía con los requisitos legales y técnicos para asumir dicha dignidad.

Pese a las advertencias sobre presuntas irregularidades, el jefe de Estado habría insistido en la designación de Guerrero y, posteriormente, la ubicó en otros cargos del Gobierno. El oficio detalla que, a raíz de esta diferencia, Rodríguez comenzó a ser blanco de maltrato psicológico, presiones e insultos en el ejercicio de sus funciones.

Ataques en redes sociales y graves amenazas de muerte

El conflicto trascendió los pasillos de palacio y llegó a la esfera pública. La defensa de la exfuncionaria incluyó como material probatorio varias publicaciones realizadas por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X (antes Twitter). Según el abogado Wilson Ruiz, estos mensajes presidenciales constituyeron un ataque directo que afectó gravemente el buen nombre y la honra de su defendida.

El panorama para Rodríguez se ha tornado aún más sombrío tras su salida del Gobierno y la posterior revelación de estos hechos. La exdirectora denunció formalmente que, luego de hacer públicas sus declaraciones, ha sido blanco de amenazas de muerte, serias intimidaciones y llamadas de carácter extorsivo, poniendo en riesgo su integridad y la de su familia.