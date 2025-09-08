¡Por no permitir que tanquearan la ambulancia! Cargos a exgerente del hospital en Valdivia

Resumen: el entonces gerente presuntamente no había autorizado el tanqueo de la ambulancia porque no aparecía un recibo

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exgerente de la ESE Hospital San Juan de Dios de Valdivia (Antioquia), Andrés Felipe Delgado Brand, por la presunta tardanza en autorizar el tanqueo de la ambulancia el pasado 10 de diciembre de 2020.

La Procuraduría Provincial de Yarumal, Antioquia, lo investiga a partir de la queja instaurada por el hijo de una paciente quien fue ingresada de urgencias al hospital, y debido a su estado de gravedad debía ser remitida a otro centro de salud de alta complejidad en la ciudad de Medellín.

Según el denunciante, quien se identificó como hijo de la paciente que fue ingresada de urgencias en el hospital, y debido a su estado de gravedad, “tenía que ser remitida a otro centro de salud de alta complejidad en la ciudad de Medellín”.

El ente de control verificó que el entonces gerente presuntamente no había autorizado el tanqueo de la ambulancia porque no aparecía un recibo del consecutivo de la anterior tranqueada, requisito impartido días antes por él mismo para realizar un nuevo suministro de combustible.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta del exfuncionario como una falta grave cometida a título de culpa grave.

