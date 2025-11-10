¡Por no nombrar mujeres! Procuraduría sanciona a exgerente de Teleantioquia

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El ente de control demostró que en los siete cargos directivos bajo su responsabilidad, Sánchez Zuluaga solo nombró a una mujer, incumpliendo el mínimo del 30% exigido para la vigencia 2020.

Minuto30.com .- En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación suspendió por cuatro meses al exgerente de Teleantioquia, Uriel Hernando Sánchez Zuluaga, por incumplir la ley sobre participación femenina en cargos de máximo nivel decisorio.

El ente de control demostró que en los siete cargos directivos bajo su responsabilidad, Sánchez Zuluaga solo nombró a una mujer, incumpliendo el mínimo del 30% exigido para la vigencia 2020.

La conducta del disciplinado fue calificada como grave a título de culpa grave, por falta de diligencia y cuidado en el cumplimiento de sus deberes funcionales, que afectaron el principio constitucional de igualdad.

Teniendo en cuenta que Sánchez Zuluaga ya no desempeña función pública, la sanción que le fue impuesta se convirtió en salarios mínimos legales vigentes.

Aquí más Noticia de Antioquia