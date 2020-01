VIDEO: Por millonaria deuda “me llaman los bancos todos los días”: Carolina Cruz

Aunque a la presentadora Carolina Cruz se le ve ‘feliz’ todos los días en el programa que participa día a día no todo es como lo refleja en sus redes sociales, desde hace varios meses viene presentando un gran problema económico debido a un proyecto empresarial.

Carolina estuvo hablando con un programa de entretenimiento donde manifestó que su empresa entró en quiebra el año pasado y desde entonces se ha visto cogida de plata y en serios problemas con los bancos.

Así lo manifestó en el programa ‘Lo sé todo’: “el año pasado fue muy duro para mi empresa porque entramos en quiebra y yo no sabía absolutamente nada. La empresa entró en quiebra con una deuda que ustedes no se imaginan. A mí me llaman los bancos todos los días a las siete de la mañana”.