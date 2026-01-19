Resumen: Según el relato de los testigos, la situación se desencadenó durante una fuerte discusión entre el hijo de la mujer y su pareja sentimental.

¡Por meterse en pelea conyugal! Nuera casi mata a la suegra: la lanzó por las escalas y está muy grave

Minuto30.com .- Un dramático episodio de violencia intrafamiliar se registró en el barrio Santa Cruz, en el nororiente de Medellín, donde una mujer de 65 años resultó gravemente herida tras ser agredida por su propia nuera. El hecho, que ocurrió en el interior de la vivienda familiar, tiene a la adulta mayor bajo pronóstico reservado en un centro asistencial.

De la agresión verbal a la tragedia

Al percatarse de la fuerte disputa, la suegra intentó mediar y les pidió que dejaran de discutir para mantener la tranquilidad en el hogar. Sin embargo, lejos de calmarse, la nuera reaccionó de forma violenta:

Cuentan que inicialmente la agresora insultó a la mujer de la tercera edad con palabras degradantes; en medio de la furia, la nuera le propinó una fuerte patada, lo que provocó que la víctima perdiera el equilibrio.

La mujer de 65 años rodó por las escaleras de la vivienda, sufriendo múltiples traumas que obligaron a su traslado inmediato a urgencias.

Situación legal de la agresora

Ante la gravedad de las lesiones y la peligrosidad de la acción, la mujer señalada de la agresión deberá responder ante la justicia por el delito de tentativa de homicidio, bajo la modalidad de lanzamiento por escaleras; delito que además podría ser catalogado como agravado por la condición de indefensión de la víctima.

