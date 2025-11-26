¡Por la Mano de Dios! Ronal Camilo Rodríguez desapareció en Belén Altavista

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Ronal Camilo Rodríguez Rodríguez, un joven de 25 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 19 de noviembre de 2025. Su última ubicación conocida fue en el barrio Belen Altavista, sector La Mano de Dios, en Medellín, Antioquia.

Señas Particulares

Al momento de su desaparición, Ronal Camilo vestía camiseta color gris con estampado en la parte de atrás, gorra de color negro, pantaloneta de color azul oscuro y Chanclas de color azul.

Sus características físicas incluyen: contextura delgada, piel morena, cabello negro corto y crespo. Sus ojos son negros y medianos. Como señas particulares,

Tiene un tatuaje de unas letras en los dedos anular y medio de la mano derecha, y una cicatriz quirúrgica en el abdomen.

Cualquier persona que tenga información relevante sobre el paradero de Ronal Camilo Rodríguez puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía:

Teléfonos Fijos: 5903108 (Extensiones 41665, 41709 o 41825).

Celular: 3185324474.

