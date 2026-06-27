Por líos con Acinpro en Fiestas del Arriero: Cargos a exalcalde de Ciudad Bolívar

Resumen: Para la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes, Antioquia, el entonces mandatario habría incurrido en una omisión al no verificar ni exigir la autorización para la ejecución pública de música durante las fiestas de ese año
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exalcalde de Ciudad Bolívar, Antioquia, Mauricio Márquez Valencia, por el uso de música durante las ‘Fiestas del Arriero’, en el año 2023, sin aparentemente reconocer el pago de los derechos de autor a la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos -Acinpro-.
Para la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes, Antioquia, el entonces mandatario habría incurrido en una omisión al no verificar ni exigir la autorización para la ejecución pública de música durante las fiestas de ese año. Esta situación podría representar un presunto incumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos.
Por esos hechos el órgano de control calificó la posible conducta de Márquez Valencia como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.
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