Por líos con Acinpro en Fiestas del Arriero: Cargos a exalcalde de Ciudad Bolívar

Resumen: Para la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes, Antioquia, el entonces mandatario habría incurrido en una omisión al no verificar ni exigir la autorización para la ejecución pública de música durante las fiestas de ese año