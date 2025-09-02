Multa y sanción a Millonarios por la Dimayor, luego que los hinchas arrojaran zapatos a El Campín en el juego contra Unión Magdalena. Foto: Tomada de video de redes sociales

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Comité de Disciplina de la Dimayor ha sancionado a Millonarios F.C. con una suspensión parcial de una fecha en la tribuna norte del estadio El Campín y una multa de $11.388.000, debido a los incidentes ocurridos durante el partido contra Unión Magdalena. La sanción se impuso por el lanzamiento de zapatos y otros objetos desde la tribuna, lo cual interrumpió el juego y constituyó una "conducta impropia de espectadores", según el Código Disciplinario Único. Como resultado, la tribuna norte estará cerrada al público en el próximo partido en casa, que coincide con el clásico, afectando el aforo del club.

El Comité de Disciplina de la Dimayor impuso una sanción al club Millonarios por los incidentes ocurridos durante el partido correspondiente a la primera fecha de la Liga BetPlay II 2025 contra Unión Magdalena.

La medida se tomó tras el lanzamiento de zapatos y otros objetos desde la tribuna, un acto de protesta que afectó el desarrollo normal del juego, dijo la Dimayor.

El club capitalino fue sancionado con una suspensión parcial de la plaza de una fecha en la tribuna norte y una multa de $11.388.000.

La Dimayor argumentó que el equipo bogotano, en su rol de club local, incumplió lo establecido en el Código Disciplinario Único.

¡Por «invasión» de zapatos! Sancionan a Millonarios

La sanción se basa específicamente en las infracciones descritas en los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 84 del CDU, que castigan la «conducta impropia de espectadores» como el lanzamiento de objetos que interrumpe el partido.

Este incidente se produjo en medio de la protesta de los hinchas que lanzaron sus zapatos a la cancha, un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La sanción prohíbe el ingreso de público a la tribuna norte durante el próximo partido en el estadio El Campín.

La mala noticia es que el cuadro capitalino pierde el aforo de esa tribuna, justo para el partido del clásico.

Más noticias de Deportes