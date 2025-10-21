Uno de los graves incidentes casi le cuesta la vida a Laura Villamil

¡Por graves riesgos a la salud! SIC ordena el «Cierre Inmediato» de Andrés D.C. y Andrés Carne de Res

Minuto30.com .- La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) acaba de emitir una orden drástica que sacude el sector de la gastronomía y el entretenimiento en el país: el cierre inmediato de los icónicos restaurantes-bar «Andrés D.C.» en Bogotá y «Andrés Carne de Res» en Chía. La medida se debe a la detección de fallas críticas que representan un «peligro para la vida, salud y seguridad de consumidores y trabajadores».

Riesgos Inminentes: Fallas Eléctricas y de Gas Combustible.

La decisión de cierre surge tras inspecciones realizadas el 10 y 11 de septiembre de 2025. Los profesionales de la SIC encontraron incumplimientos graves a los Reglamentos Técnicos (RETIE y el de Gas Combustible) en ambos establecimientos, propiedad de la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S.

Entre las deficiencias detectadas se encuentran conductores eléctricos expuestos, graves problemas en tableros de distribución, falta de sistemas de protección contra sobrecargas, y ausencia de ventilación adecuada en zonas con gas combustible. La SIC advierte que estas condiciones generan un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación.

Cierre Total: Suspensión de TODAS las Actividades

La orden administrativa obliga a la empresa a suspender de inmediato la prestación de todos los servicios y actividades económicas, incluyendo restaurante, bar, bailadero, preparación y venta de alimentos, y cualquier evento o espectáculo, mediante el cierre total de los locales de Chía y Bogotá.

Para que se levanten las medidas preventivas y puedan reabrir, la sociedad propietaria debe aportar las pruebas que acrediten el cumplimiento total de los reglamentos técnicos aplicables y corregir al 100% las deficiencias encontradas, eliminando así los riesgos para los consumidores y trabajadores.

Dura Advertencia de la SIC

La SIC reitera que el estricto cumplimiento de estos reglamentos técnicos es un pilar fundamental para garantizar la seguridad. El incumplimiento de la orden de cierre o de los reglamentos técnicos podría acarrear multas de hasta dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (cerca de $2.600 millones de pesos colombianos en la proyección actual).