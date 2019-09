¡POR FIN! Norman Capuozzo publica fotos con su novia Lina Tejeiro

El empresario venezolano Norman Capuozzo decidió callar la boca de todos los detractores de su novia Lina Tejeiro y por fin publicó fotos con ella desde su cuenta oficial de Instagram.

Esta semana se le armó un lío a Lina por publicar fotos con su nuevo novio. Muchos alabaron el amor que se ve en las instantáneas, pero no faltó el “criticón” que le recriminó que Norman no las montara desde su propia cuenta, lo que desató la discusión entre los mismos usuarios y en la que la misma actriz tuvo que decir que no necesita que él demuestre su amor en redes para sentirse plena.

Sin embargo, la incógnita de por qué el venezolano no publica fotos con Lina quedó en el aire hasta hoy, que decidió usar sus historias para demostrar que están tan enamorado de Tejeiro como ella de él y hasta mostró el grupo de amigos con los que compartieron el yate donde se tomaron las primeras fotografías como pareja oficial.