Kevin Cataño regresa a la convocatoria de Nacional, luego de estar "borrado" varias fechas. Foto archivo

Resumen: El Nemesio Camacho será testigo de un choque con tintes decisivos para el futuro inmediato de la liga

¡Por fin! El «borrado» Cataño regresa a la convocatoria de Atlético Nacional para el clásico contra Millonarios

Minuto30.com .- La espera terminó para la afición verdolaga. Luego de semanas de incertidumbre y de pedidos constantes a través de redes sociales, el técnico Diego Arias escuchó el clamor popular: el joven Cataño vuelve a una convocatoria oficial. El “Rey de Copas”, actual líder solitario de la Liga BetPlay, ya viajó a “la nevera” para enfrentar este martes 18 de marzo a Millonarios en el Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’.

El duelo, válido por la fecha 12, no solo pone en juego tres puntos, sino el honor de dos de los equipos más grandes del país. Nacional llega con la misión de ratificar su liderato, mientras que el conjunto embajador se juega la vida para entrar al grupo de los ocho.

Los elegidos de Diego Arias: ¿Quiénes viajaron a Bogotá?

Con una nómina que mezcla jerarquía y juventud, estos son los convocados para defender la punta en la capital:

Porteros: ‘Chipi Chipi’ Castillo y Cataño.

Defensas: García, Haydar, Tesillo, Román, Casco y Cristian Uribe.

Volantes: Rivero, Matheus Uribe, Campuzano, Bauzá, Cardona y Rengifo.

Delanteros: Bello, Sarmiento, Moreno, Rodríguez, Asprilla y Morelos.

Las bajas que persisten

A pesar de la alegría por el regreso del juvenil Cataño, el cuerpo técnico confirmó que las ausencias de Juan Zapata y Chicho Arango se mantienen. Ambos jugadores continúan en sus respectivos procesos de recuperación y no harán parte de la partida en Bogotá.

El Clásico: Realidades opuestas en la tabla

El Nemesio Camacho será testigo de un choque con tintes decisivos para el futuro inmediato de la liga:

Nacional (Líder – 24 pts): Una victoria del verde lo mantendría como puntero indiscutible, sacándole una ventaja considerable a sus perseguidores y acercándose a la clasificación anticipada.

Millonarios (11° – 14 pts): Para el cuadro embajador, ganar es una obligación. Sumar de a tres les daría la opción real de meterse en la zona de clasificación de los 8.

Horario

El pitazo inicial será este martes 18 de marzo a las 8:30 p.m. Un horario estelar para un partido que promete emociones fuertes, pierna fuerte y un duelo táctico interesante entre Arias y la experiencia de los albiazules.

El regreso de Cataño, tras estar “borrado” de las convocatorias previas, genera una expectativa extra en una hinchada que exige ver nuevos talentos.