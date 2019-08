Por evasión en juegos ilegales y contrabando de licor, cerveza y cigarrillos el país pierde $8 billones

Recursos por unos $8 billones de pesos están dejando de recibir los sectores de salud y educación del país, por la evasión de aportes parafiscales, juegos ilegales y contrabando de licor, cerveza y cigarrillos, señaló el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Según el Contralor, esta cifra sale al considerar que en Colombia se pierden alrededor de $1,6 billones por el contrabando de licor, cerveza y cigarrillos, a lo que se suman $6,4 billones que no entran por evasión de los aportes parafiscales, “no se ha acabado la corrupción y seguiré enfrentándola”, aseguró.

En su intervención, el Contralor defendió el acto legislativo que modifica el modelo de control fiscal y dijo que los críticos del proyecto están diciendo que se quiere volver a implantar un sistema de control previo y no es así. “Queremos un modelo preventivo, no previo. No queremos coadministrar. No queremos volver a lo que era la Contraloría antes de 1991, porque entendemos los excesos de la coadministración”, recalcó.

Además, el funcionario aseguró que la corrupción no se ha acabado en el país y planteó que seguirá la tarea de luchar contra quienes se quieren quedar con los recursos de los que más lo necesitan, asegurando que se necesitan las facultades, no para el Contralor General, sino para que la Contraloría General de la República pueda actuar con rapidez y prontitud, salvaguardando el recurso público.