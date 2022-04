Por este video critican a Daniela Ospina

Daniela Ospina, expareja de James Rodríguez, estuvo en el ojo de los internautas luego de que publicara un video en el que salen maquillando a su hija, Salomé.

El video publicado en su cuenta de Instagram fue acompañado con este escrito: «Trabajando en una campaña hermosa para ustedes. Gracias a las personas que cada día aportan su granito para que todo salga como lo imagino, y a este team tan lindo de beauty que hicieron todo posible».

«Que pesar tan madura tu hija», «ella no necesita maquillaje», «Que la niña esté ahí también le genera ingresos, por eso no le importa exponer a su hija a nadie y mucho menos hacer que maquillen a la niña», «Para que maquillar a Salomé, no dañen su hermosa piel, es una niña», «Salome no necesita de tanto maquillaje», «Va a cumplir 9 y ya la maquillan», son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación de Daniela Ospina.