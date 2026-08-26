Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella anunció que viajará este jueves a Ibagué para coordinar personalmente las labores de mitigación. Hasta el momento, las aeronaves han descargado más de 452.000 galones de agua.

Por emergencia en el Tolima: Gobierno despliega un robusto operativo militar contra los incendios e investiga si hubo «manos criminales»

Minuto30.com .- La inclemente ola de incendios forestales que azota al departamento del Tolima ha provocado una respuesta de máxima alerta por parte del Gobierno Nacional. Este miércoles, el presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance detallado sobre el despliegue operativo y táctico que adelanta la Fuerza Pública para frenar el avance de las llamas y proteger a las comunidades afectadas.

A través de un pronunciamiento oficial, el mandatario garantizó que la administración no bajará la guardia frente a la emergencia ambiental y confirmó su desplazamiento hacia la capital tolimense para el día de mañana, con el fin de verificar en terreno las capacidades dispuestas y coordinar las operaciones.

Un despliegue aéreo y terrestre sin precedentes

Para hacer frente a las conflagraciones, el Gobierno ha articulado un enorme esfuerzo logístico. Actualmente, la Fuerza Pública mantiene un despliegue de 782 hombres y mujeres trabajando en la zona.

A este pie de fuerza se sumarán 33 integrantes de la Brigada de Atención a Desastres, quienes se trasladan en este momento hacia Ibagué transportando 4.000 kilos de equipos especializados para el control del fuego.

El combate desde el aire ha sido fundamental. De La Espriella detalló que el operativo aéreo cuenta con:

2 helicópteros Black Hawk.

2 aviones AT-802 (especializados en extinción de incendios).

La pronta incorporación de un helicóptero MI-17 de apoyo.

Gracias a este equipo, las autoridades han logrado ejecutar hasta ahora 1.084 descargas aéreas, empleando más de 452.000 galones de agua sobre los focos de calor más críticos del departamento.

Investigaciones en curso: ¿incendios provocados?

Más allá de las labores de contención, una de las revelaciones más graves del jefe de Estado es la posible intervención humana en el inicio de estas emergencias.

El mandatario ordenó un despliegue de inteligencia paralelo, a cargo de la SIJIN y la SIPOL, quienes ya se encuentran adelantando rigurosas investigaciones en los municipios de Coello, San Luis, Venadillo y Suárez. El objetivo es esclarecer las causas exactas de los incendios y determinar la posible responsabilidad penal de «manos criminales».

«Mi gratitud a nuestra Fuerza Pública, bomberos, organismos de socorro y a todos los que están luchando contra el fuego. El Tolima no está solo», concluyó De La Espriella, enviando un mensaje de solidaridad a la región.