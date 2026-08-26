Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Por emergencia en el Tolima: Gobierno despliega un robusto operativo militar contra los incendios e investiga si hubo «manos criminales»

    El presidente Abelardo De La Espriella anunció que viajará este jueves a Ibagué para coordinar personalmente las labores de mitigación

    Publicado por: SoloDuque

    Incendios en Tolima dejan 20 mil hectáreas afectadas y 13 municipios comprometidos
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Por emergencia en el Tolima: Gobierno despliega un robusto operativo militar contra los incendios e investiga si hubo «manos criminales»

    Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella anunció que viajará este jueves a Ibagué para coordinar personalmente las labores de mitigación. Hasta el momento, las aeronaves han descargado más de 452.000 galones de agua.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- La inclemente ola de incendios forestales que azota al departamento del Tolima ha provocado una respuesta de máxima alerta por parte del Gobierno Nacional. Este miércoles, el presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance detallado sobre el despliegue operativo y táctico que adelanta la Fuerza Pública para frenar el avance de las llamas y proteger a las comunidades afectadas.

    A través de un pronunciamiento oficial, el mandatario garantizó que la administración no bajará la guardia frente a la emergencia ambiental y confirmó su desplazamiento hacia la capital tolimense para el día de mañana, con el fin de verificar en terreno las capacidades dispuestas y coordinar las operaciones.

    Un despliegue aéreo y terrestre sin precedentes

    Para hacer frente a las conflagraciones, el Gobierno ha articulado un enorme esfuerzo logístico. Actualmente, la Fuerza Pública mantiene un despliegue de 782 hombres y mujeres trabajando en la zona.

    A este pie de fuerza se sumarán 33 integrantes de la Brigada de Atención a Desastres, quienes se trasladan en este momento hacia Ibagué transportando 4.000 kilos de equipos especializados para el control del fuego.

    El combate desde el aire ha sido fundamental. De La Espriella detalló que el operativo aéreo cuenta con:

    2 helicópteros Black Hawk.

    2 aviones AT-802 (especializados en extinción de incendios).

    La pronta incorporación de un helicóptero MI-17 de apoyo.

    Gracias a este equipo, las autoridades han logrado ejecutar hasta ahora 1.084 descargas aéreas, empleando más de 452.000 galones de agua sobre los focos de calor más críticos del departamento.

    Investigaciones en curso: ¿incendios provocados?

    Más allá de las labores de contención, una de las revelaciones más graves del jefe de Estado es la posible intervención humana en el inicio de estas emergencias.

    El mandatario ordenó un despliegue de inteligencia paralelo, a cargo de la SIJIN y la SIPOL, quienes ya se encuentran adelantando rigurosas investigaciones en los municipios de Coello, San Luis, Venadillo y Suárez. El objetivo es esclarecer las causas exactas de los incendios y determinar la posible responsabilidad penal de «manos criminales».

    «Mi gratitud a nuestra Fuerza Pública, bomberos, organismos de socorro y a todos los que están luchando contra el fuego. El Tolima no está solo», concluyó De La Espriella, enviando un mensaje de solidaridad a la región.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.