    ¡Por el video viral! Procuraduría indaga al alcalde de Sincelejo por presuntos actos de corrupción en el PAE

    El ente de control solicitó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos denunciados objeto de indagación

    Procuraduría formula pliego de cargos a exgerente de Imprenta Nacional por contrato de cédulas de extranjería
    Foto de archivo.
    ¡Por el video viral! Procuraduría indaga al alcalde de Sincelejo por presuntos actos de corrupción en el PAE

    El Ministerio Público busca establecer si en el marco de este programa estatal se habrían presentado irregularidades, al parecer, por exigencias para el pago de dádivas e incremento patrimonial injustificado.

    La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa contra el alcalde de Sincelejo (Sucre), Yahir Acuña Cardales, por hechos relacionados con posibles actos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2025.

    La indagación se inició tras un video publicado en un medio de comunicación en el que se mostraría al mandatario explicando los pormenores detrás del negocio del PAE y la manera como se han obtenido millonarias coimas con recursos de este programa, las cuales, al parecer, serían pagadas al investigado, por parte del proveedor, después de adelantarse el pago de nómina de los trabajadores.

    El Ministerio Público busca establecer si en el marco de este programa estatal se habrían presentado irregularidades, al parecer, por exigencias para el pago de dádivas e incremento patrimonial injustificado.

    El ente de control solicitó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos denunciados objeto de indagación.

    Video que motiva la indagación

