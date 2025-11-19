Resumen: El Ministerio Público busca establecer si en el marco de este programa estatal se habrían presentado irregularidades, al parecer, por exigencias para el pago de dádivas e incremento patrimonial injustificado.

¡Por el video viral! Procuraduría indaga al alcalde de Sincelejo por presuntos actos de corrupción en el PAE

La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa contra el alcalde de Sincelejo (Sucre), Yahir Acuña Cardales, por hechos relacionados con posibles actos de corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2025.

La indagación se inició tras un video publicado en un medio de comunicación en el que se mostraría al mandatario explicando los pormenores detrás del negocio del PAE y la manera como se han obtenido millonarias coimas con recursos de este programa, las cuales, al parecer, serían pagadas al investigado, por parte del proveedor, después de adelantarse el pago de nómina de los trabajadores.

El Ministerio Público busca establecer si en el marco de este programa estatal se habrían presentado irregularidades, al parecer, por exigencias para el pago de dádivas e incremento patrimonial injustificado.

El ente de control solicitó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos denunciados objeto de indagación.

Video que motiva la indagación

#ATENCIÓN El portal de noticias locales, @burbujapolitica, publicó un video en el que aparece el alcalde de Sincelejo, Jair Acuña, explicando cómo se comete fraude en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y cómo funcionarían las comisiones dentro del esquema de corrupción. pic.twitter.com/qzv87dxz9t — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 17, 2025

