Por el regreso de Uber, el 16 de marzo taxistas entrarán en paro nacional

De acuerdo con el anuncio que dio uno de los líderes de taxista, el próximo 16 de marzo habrá paro de la mancha amarilla a nivel nacional luego del regreso de Uber a Colombia.

Hugo Ospina manifestó que la venida de esta plataforma es un “ataque” contra las personas que manejan taxis en el país.

Asimismo, contó que no asistirán a la marcha de este viernes 21 de febrero la cual convocó el comité Nacional del paro y recalcó que no lo harán “para que no vayan a decir que somos nosotros los que causamos caos en las vías de la capital”.