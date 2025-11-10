Resumen: Un juez penal especializado de Antioquia emitió sentido de fallo condenatorio contra 11 integrantes del ELN y los declaró responsables del delito de reclutamiento ilícito.

Por el reclutamiento ilícito de 60 menores en Antioquia, Chocó, Bolívar y Valle: condenan a los «duros» del ELN

La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio oral pruebas que dan cuenta de un patrón continuo y sistemático de reclutamiento ilícito de menores de edad impuesto por los máximos cabecillas del ELN, que les permitió vincular mediante amenazas y engaños a 60 niños, niñas y adolescentes al diferentes estructuras del grupo armado ilegal.

En el curso de la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos fueron documentados casos que involucran a 24 víctimas mujeres y 36 hombres, incorporados de manera forzosa entre 2002 y 2019, en Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Bolívar y el bajo Cauca antioqueño.

En ese sentido, un juez penal especializado de Antioquia emitió sentido de fallo condenatorio contra 11 integrantes del ELN y los declaró responsables del delito de reclutamiento ilícito.

Los afectados con la decisión son los integrantes del autodenominado Comando Central del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.

Adicionalmente, están los jefes del Frente de Guerra Occidental, Emilce Oviedo Sierra, alias Martha, la Abuela, La Zarca o La Mona; Levis Dairon Polo Regino, alias Cholo o Ricardo; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias Jairo o Boca de Perro; Isaac Tuberquia Arias, alias Bernardo, Esneider o el Paisa; y del Frente de Guerra Darío de Jesús Ramírez Castro o Magdalena Medio, William Alexander Zapata Mora, alias Jefferson o Patacón; Carlos Alonso Agudelo Gómez, alias Nelson o el Calvo; y Sunilda del Carmen Hoyos, alias Yeimi.

Por disposición del juez de conocimiento, la condena contra estas 11 personas se conocerá en febrero de 2026.

