Resumen: En el complejo clandestino fueron incautados más de 1.000 bultos con insumo base, un horno, 3 calderos, un tanque para descebo y hasta huesos

¡Por el olor los pillaron! Planta clandestina, sin condiciones de salubridad, vendía insumos para comida para mascotas

En diligencia de registro y allanamiento realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, en una finca ubicada en Palermo (Huila), fue descubierto un centro de manipulación e incineración de huesos de res y de cerdo para obtener insumos destinados a la elaboración de productos de limpieza, nutrientes agrícolas y alimentación animal.

Elementos materiales probatorios en poder la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que los restos óseos eran llevados al inmueble, triturados y procesados en un horno crematorio en condiciones precarias de salubridad. De esta manera, se obtenía un polvo que era vendido a una empresa en Bogotá que fabricaba y comercializaba diferentes artículos.

En el complejo clandestino fueron incautados más de 1.000 bultos con insumo base, un horno, 3 calderos, un tanque para descebo, dos motores y huesos de ganado bovino y porcino. Adicionalmente, se constató que los residuos generados, la emisión de gases y el vertimientos de aguas residuales a las fuentes hídricas estarían ocasionando afectaciones a los recursos naturales.

Durante el procedimiento fueron capturados en situación de flagrancia Carlos Andrés Romero Reyes, Enderson David Flórez Acosta, Ángel Gabriel Rivera Machado, Alfonso Martínez Montealegre, Yonaiker Graterol Piña y YeffersonKelvin Medina Pinto.

Un fiscal de la Seccional Huila imputó a estas personas el delito de contaminación ambiental, cargo que no aceptaron. Por decisión del juez de control de garantías, Romero Reyes deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia y los demás seguirán vinculados a la investigación.

La emisión de gases y el vertimiento de aguas residuales que se estarían generando desde el predio pusieron en evidencia la irregularidad.