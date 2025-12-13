Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, anunció los titulares con los que el verde paisa disputará los primeros 90 minutos de la final.

El verde paisa formará con David Opsina en el arco y los centrales William Tesillo y César Haydar.

Los laterales del verde paisa serán Andrés Felipe Román y Camilo Cándido; mientras los volantes serán Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

¡Por el octavo título! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM

Más adelantado, Arias de nuevo se decantó por Juan Manuel Rengifo en reemplazo de Edwin Cardona.

Finalmente en el ataque hay sorpresa. Tras recuperarse de la lesión, Andrés Sarmiento regresa como lateral izquierdo, Marino Hinestroza lateral derecho y Alfredo Morelos delantero.

El balón rodará desde las 5 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Más noticias de Atlético Nacional