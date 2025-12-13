Minuto30
    ¡Por el octavo título! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al DIM
    Diego Arias de nuevo eligió a Rengifo de titular y va con Andrés Sarmiento en el once inicial de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció la formación titular para el partido de ida de la final contra el DIM en el Atanasio Girardot, que comenzará a las 5 de la tarde: la alineación contará con David Ospina en el arco; William Tesillo y César Haydar como centrales; Andrés Felipe Román y Camilo Cándido como laterales; Jorman Campuzano y Matheus Uribe en el mediocampo; y Juan Manuel Rengifo más adelantado. En el ataque, hay novedades con el regreso de Andrés Sarmiento, la inclusión de Marino Hinestroza y Alfredo Morelos como delantero principal, en busca de su octavo título.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, anunció los titulares con los que el verde paisa disputará los primeros 90 minutos de la final.

    El verde paisa formará con David Opsina en el arco y los centrales William Tesillo y César Haydar.

    Los laterales del verde paisa serán Andrés Felipe Román y Camilo Cándido; mientras los volantes serán Jorman Campuzano y Matheus Uribe.

    Más adelantado, Arias de nuevo se decantó por Juan Manuel Rengifo en reemplazo de Edwin Cardona.

    Finalmente en el ataque hay sorpresa. Tras recuperarse de la lesión, Andrés Sarmiento regresa como lateral izquierdo, Marino Hinestroza lateral derecho y Alfredo Morelos delantero.

    El balón rodará desde las 5 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

