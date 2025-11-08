Minuto30
  • ¡Por el liderato! La titular de Diego Arias para enfrentar a Aguilas en el Atanasio

    Resumen: Una victoria esta noche no solo aseguraría su posición, sino que, por diferencia de goles, podría ascender al primer puesto de la liga

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Atlético Nacional se juega un partido crucial esta noche en el Atanasio Girardot al recibir a Águilas Doradas por la fecha 19 de la Liga BetPlay. El encuentro, programado para las 6:20 p. m., es vital para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la recta final del «Todos contra Todos».

    Nacional va por el liderato

    El equipo dirigido por el técnico Diego Arias llega en el cuarto lugar de la tabla con 34 puntos. Una victoria esta noche no solo aseguraría su posición, sino que, por diferencia de goles, podría ascender al primer puesto de la liga, desplazando temporalmente a su rival de patio.

    Para lograrlo, Arias ha revelado un once inicial de peso: Ospina, García, Tesillo, Román, Cándido, Campuzano, Uribe, Cardona, Bauzá, Hinestroza y Morelos.

    Águilas lucha por asegurar el cupo

    Por su parte, Águilas Doradas, de Rionegro, se encuentra en el séptimo puesto con 27 puntos. El equipo visitante necesita con urgencia el triunfo para sellar matemáticamente su clasificación al grupo de los ocho finalistas, a falta de una única fecha para terminar la fase.

    El partido promete ser un choque de alta tensión, con la ambición del liderato por parte de Nacional y la necesidad de clasificación de Águilas Doradas.

    • Anuncio




