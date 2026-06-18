¡Por diferencias «irreconciliables»! Paola Holguín renuncia al Congreso y al Centro Democrático

Resumen: De acuerdo con fuentes cercanas a la colectividad, la determinación de la congresista paisa se produjo a raíz de su descontento con una serie de decisiones tomadas al interior del partido.

Minuto30.com .- La senadora antioqueña Paola Holguín presentó de manera oficial su renuncia tanto a su curul en el Congreso de la República como a su militancia en el partido Centro Democrático. La decisión se tomó tras hacerse evidentes varias discrepancias internas con las directivas de la colectividad.

Los motivos de la salida de paola Holguín

De acuerdo con fuentes cercanas a la colectividad, la determinación de la congresista paisa se produjo a raíz de su descontento con una serie de decisiones tomadas al interior del partido.

Dichas determinaciones políticas terminaron frenando sus aspiraciones de postularse nuevamente al Legislativo, al no haber sido seleccionada como la candidata de la colectividad para dicho proceso.

Salida de los canales oficiales

La dimisión fue notificada directamente por Holguín a sus compañeros de bancada a través de un mensaje en los canales de comunicación interna, donde además confirmó su retiro inmediato de las dinámicas del partido:

“Buenas tardes a todos, hoy presenté mi renuncia al Partido y a la curul, así que por respeto a ustedes, me retiro de todos los chats”.

Con este paso a un lado, una de las figuras más visibles del uribismo en el departamento de Antioquia rompe formalmente sus vínculos con la colectividad que respaldó durante varios periodos en el Senado de la República.