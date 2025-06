¡Por culpa de ese gol que nunca le llegó al Medellín! Santa Fe campeón del fútbol colombiano

Minuto30.com .- La noche de este domingo 29 de junio quedará grabada en la historia del fútbol colombiano por un lado, como la décima estrella de Independiente Santa Fe, y por otro, como la cuarta final perdida por el Deportivo Independiente Medellín (DIM) de la esquiva séptima estrella.

En un partido cargado de emoción y dramatismo en el Estadio Atanasio Girardot, el equipo cardenal se coronó campeón, demostrando una efectividad letal ante un “Poderoso” que, pese al dominio en las estadísticas, no logró concretar su anhelo de título.

El encuentro inició con un DIM que buscaba imponer su localía y que, tempranamente, encontró la ventaja. Al minuto 13, Francisco Fydriszewski desató la euforia en el Atanasio al convertir el primer gol del partido, poniendo al Medellín momentáneamente en ventaja. El equipo antioqueño exhibía superioridad en la posesión del balón (68% vs. 32% de Santa Fe) y en el número de pases (410 vs. 202), reflejando una intención de control sobre el juego.

Sin embargo, la efectividad fue la clave para Santa Fe. A pesar de los 11 remates del DIM frente a 7 de los cardenales, y los 6 remates al arco de Medellín contra solo 3 de Santa Fe, el equipo bogotano supo golpear en los momentos justos. Al minuto 31, Santiago Mosquera logró el empate para Santa Fe, enfriando el ambiente en el Atanasio y nivelando el marcador antes del descanso.

El héroe de la noche para Santa Fe fue, sin duda, Hugo Rodallega. A pesar de arrastrar una lesión desde hace varias fechas, el experimentado delantero no se dejó amilanar y, al minuto 79, convirtió el tanto de la victoria, un golpe demoledor para las aspiraciones del DIM. Este gol no solo le dio el título a Santa Fe, sino que desató la alegría cardenal y la desolación poderosa. Los memes y el desahogo en redes sociales no se hicieron esperar, reflejando la frustración de la hinchada antioqueña.

Con esta victoria por 2-1, Santa Fe suma su décima estrella en el fútbol colombiano, consolidando su legado. Por el contrario, el Deportivo Independiente Medellín vuelve a perder una final, la cuarta consecutiva (tras las de 2018-II, 2022-II y 2023-II).

Un deslucido y poco “Poderoso” en la concreción dejó escapar una nueva oportunidad de coronarse campeón, en una noche que quedará en la memoria de sus seguidores como una más de las decepciones en finales.

¡ ! ¡Que la décima ⭐️ esté contigo! pic.twitter.com/6AIiszQcPz — Independiente Santa Fe (@SantaFe) June 30, 2025

