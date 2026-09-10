Resumen: La justicia ecuatoriana sentenció a los Bucaram por el delito de delincuencia organizada tras la venta irregular de pruebas de COVID-19. El exmandatario, quien escuchó el fallo desde una clínica, anunció que apelará la decisión.

¡Por corrupción en pandemia! Condenan a más de 9 años de cárcel al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo

Minuto30.com .- Tras un juicio que se extendió por seis años, la justicia de Ecuador condenó en primera instancia a nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo Jacobo. Ambos fueron procesados por actos de corrupción cometidos en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19.

El fallo, anunciado este miércoles por la Fiscalía ecuatoriana, determinó que el exmandatario y su hijo actuaron en calidad de «colaboradores» en el delito de delincuencia organizada.

La red criminal fue desmantelada por la venta irregular y el sobreprecio de al menos 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19, justo cuando el país enfrentaba la etapa más crítica de la pandemia.

La justicia impuso la pena máxima de 13 años y 4 meses de cárcel a dos hombres identificados como Leandro B. y Sheinman O., catalogados como los ejecutores principales del esquema de corrupción.

Durante el desarrollo de este caso, otro de los implicados en la red fue asesinado en el interior de un centro penitenciario en agosto de 2020.

El estado de Bucaram y su apelación

El expresidente escuchó la lectura de la sentencia vía teleconferencia desde una clínica en la ciudad de Guayaquil, recinto que se mantuvo bajo un fuerte resguardo policial. Bucaram permanece internado recibiendo cuidados médicos debido a complicaciones cardíacas.

Previo a la resolución, Bucaram publicó un mensaje en su cuenta de X afirmando que estaba seguro de que lo enviarían a la cárcel y que había solicitado su alta médica «a pesar de estar en peligro de muerte súbita».

Minutos después de conocer la condena, el exmandatario rechazó la decisión judicial y confirmó que su defensa apelará el fallo, argumentando que considera que todo el juicio es nulo.