Por coronavirus, falleció reconocido actor de la saga Star Wars

El reconocido actor Andrew Jack, quien interpretó al general de resistencia ‘Ematt’ en la saga de Star Wars, murió a causa del Covid-19. Jack murió en un hospital a las afueras de Londres.

El representante del actor, Jill McCullough, dio a conocer que este martes 31 de marzo falleció en horas de la mañana luego de contagiarse de coronavirus.

“Falleció esta mañana por la Covid-19 en el Hospital de San Pedro, Chertsey. Andrew vivía en una de las casas flotantes más antiguas del Támesis, y a pesar de ser muy independiente estaba locamente enamorado de su esposa”, así lo detalló Jill McCullough.

Su esposa que se encontraba en cuarentena en Australia no se pudo despedir del actor, “ella no pudo verlo ni hablar con él al final de su vida y existe la posibilidad de que no se celebre un funeral”, anunció McCullough.

