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    ¡Por celos! Estudiante sanandresano asesinado tras noche de fiesta en Medellín

    Lograron la captura de tres jóvenes, también provenientes de San Andrés, dos de ellos con antecendentes por homicidio

    Publicado por: SoloDuque

    Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota
    ¡Por celos! Estudiante sanandresano asesinado tras noche de fiesta en Medellín

    Resumen: Un hecho de intolerancia cobró la vida de un joven estudiante de mecánica, de 22 años y oriundo de San Andrés Islas, en hechos ocurridos hacia las 5:40 a. m. de este domingo en el noroccidente de Medellín

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un hecho de intolerancia cobró la vida de un joven estudiante de mecánica, de 22 años y oriundo de San Andrés Islas, en hechos ocurridos hacia las 5:40 a. m. de este domingo en el noroccidente de Medellín. La víctima, quien residía en Medellín desde hace tres años, fue atacada con un arma cortopunzante en plena vía pública del barrio Calasanz.

    Crónica de una noche que terminó en sangre

    La tragedia comenzó a gestarse el sábado 4 de abril, cuando la víctima y un grupo de amigos departieron en un reconocido bar de la Calle 33, en el barrio Los Almendros. Según los reportes, el grupo regresó a su vivienda cerca de las 4:15 a. m.

    Sin embargo, la calma duró poco. El presunto agresor, quien se encontraba en un lugar cercano, llamó a la víctima pidiéndole que bajara. Al encontrarse en la Carrera 81B con calle 51, el atacante, sin mediar palabra, le propinó una herida certera en el costado derecho del pecho, afectándole el corazón.

    El joven herido, que vestía camiseta blanca y pantaloneta negra, alcanzó a caminar pidiendo ayuda mientras perdía una gran cantidad de sangre, hasta que fue auxiliado por una patrulla de la Policía que lo trasladó a un hospital del noroccidente, donde lamentablemente falleció.

    Móvil del crimen: Celos y posible consumo de estupefacientes

    Las investigaciones preliminares sugieren que el ataque fue motivado por celos. Al parecer, la víctima habría estado bailando en la discoteca con la expareja sentimental del agresor.

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    Del victimario se conoció que sería un posible consumidor de estupefacientes y que recientemente habría terminado su relación con la mujer en cuestión.

    Tres capturados: El presunto asesino tiene antecedentes

    En una reacción inmediata, las unidades de la Policía Metropolitana lograron la captura de tres jóvenes, también provenientes de San Andrés, vinculados al crimen:

    El presunto autor material: Un estudiante de gastronomía quien habría propinado la puñalada y que, sorprendentemente, ya contaba con antecedentes por homicidio.

    Cómplices: Uno de los detenidos sería estudiante de bachillerato, primo y compañero de vivienda del presunto asesino y también cuenta con antecedentes por homicidio; mientras que el otro reside en el municipio de Rionegro y es estudiante de Nutrición.

    Aunque la versión oficial de la Policía habla de una riña por intolerancia al interior de una residencia, los testimonios de allegados insisten en el ataque directo en la vía pública tras la llamada telefónica.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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