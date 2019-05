Por caso Odebrecht, fiscal ad hoc le pide a la Cámara de Representantes que investigue a Néstor Humberto Martínez

Leonardo Espinosa, fiscal general ad hoc, emitió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una solicitud, que fue presentada con anterioridad por el senador Jorge Robledo, con el fin de que se abra una investigación en contra de Néstor Humberto Martínez, fiscal General saliente, por el caso de corrupción de Odebrecht.

La razón por la que se pide la investigación radica, según Robledo, en que se reabrió proceso contra las exministras del anterior gobierno Gina Parody y Cecilia Álvarez, debido a las supuestas irregularidades en la adjudicación de la Ruta del Sol II, evento en el que también estaría involucrado el exfiscal.

En la petición, Robledo comentó: “le solicito que en su calidad de Fiscal Ad Hoc, le pida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que abra formalmente investigación contra Néstor Humberto Martínez Neira, actual fiscal General de la Nación por el mismo caso”. Cabe resaltar que esta solicitud se radicó justo antes de que la Corte Suprema aceptara la renuncia del entonces funcionario.

Por su parte, el representante Ricardo Ferro, presidente de la Comisión de Acusación aseguró que es esta misma la que “tiene que decidir si hay lugar o no a abrir esa investigación teniendo en cuenta si el funcionario es o no aforado o era aforado o no en el momento de la ocurrencia de los hechos e igualmente si hay mérito o no para reabrir la investigación que ya hay en la comisión”.

Esto último indica que, como Martínez ya perdió el fuero que lo cobijaba, se debe valorar si las acusaciones se habrían cometido durante su función de fiscal. De no ser así, debe ser investigado por la Fiscalía, y no por el Congreso.