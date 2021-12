PorAmorAAntioquia

Ser andino, antioqueño y colombiano es un privilegio que la vida me dio, me permitió crecer y vivir en carne propia las dificultades que por nacer en la ruralidad se deben pasar, debido a factores como la falta de vías de acceso, la mala remuneración del trabajo agrícola, dificultades para acceder a educación, precarios servicios de salud, entre otros. Crecer de esta manera sembró en mí la resiliencia y las ganas de transformar esas realidades, entendí que la mejor forma de hacerlo era a través del servicio público, es por esto que después de trabajar desde niño en la informalidad y luego en Bancafé, al cumplir mis 30 años decidí ingresar a la política para ser parte de las soluciones.

Hoy busco que los antioqueños me den la oportunidad de ser su Representante a la Cámara, para aportar al mejoramiento de su calidad de vida y a la competitividad de nuestro departamento por medio de obras, programas y leyes, como son los puertos de Urabá; mejorar las vías terciarias y las condiciones laborales de nuestros campesinos formalizando su actividad, buscaré mayores recursos para el agro; no es posible que para 11 millones de colombianos que componemos este sector, no se destine ni el 1% del presupuesto nacional.

Continuaré defendiendo a nuestros mineros ancestrales, buscando su formalización y reconocimiento, promoveré la bancarización de todas las actividades licitas, el pago de impuestos y regalías justas, una extracción controlada, responsable y sostenible. Insistiré en la defensa de Hidroituango, pero también promoveré la construcción de nuevas pequeñas centrales hidroeléctricas aprovechando la riqueza hídrica de nuestro departamento, debemos hacer una revisión exhaustiva y profunda de los TLC con el fin de defender la producción nacional.

Antioquia tiene lugares y paisajes únicos, fortaleceremos el turismo como una fuente de generación de recursos y empleo para nuestros ciudadanos. La conectividad a internet y el acceso a educación superior son prioridades para nuestras regiones, hoy está demostrado que por medio de la virtualidad nuestros jóvenes pueden cursar cualquier carrera universitaria, impulsaré proyectos en esta materia, es una deuda histórica con las regiones y sus habitantes. La disminución de la informalidad laboral es mi objetivo, continuaremos con el aumento de la productividad, apoyaremos el emprendimiento y disminuiremos trámites. Trabajaré por mejorar la movilidad sostenible en todo el territorio y fortaleceremos el transporte público.

Debemos fortalecer nuestra red de prestación de servicios de salud, por eso impulsaré iniciativas encaminadas a mejorar la calidad en la prestación de los servicios, dotar los hospitales, buscaremos que se adopten procesos apoyados en la tecnología para hacer más eficiente las labores.

Los municipios necesitan mayores recursos, por ende debemos fortalecer la descentralización, llevaremos programas y obras que promuevan la cultura y el deporte; defenderemos la institucionalidad, nuestra fuerza pública debe ser valorada, los campesinos deben tener precios de sustentación de sus productos y comercialización asegurada, fortalecemos la asociatividad en todos los ámbitos y fundamental tener un subsidio para las madres cabeza de hogar desde el gobierno nacional; fundamental es la revisión del SISBEN.

Estas son solo algunas de las banderas por las que trabajaré, son muchos más los desafíos que tenemos como departamento, por eso invito a los antioqueños a que trabajemos conjuntamente en la continuidad de la construcción de esta hoja de ruta, a que me den la oportunidad de representarlos, para qué #PorAmorAAntioquia hagamos de este un departamento más competitivo, pero sobretodo más equitativo.