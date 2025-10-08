Minuto30.com .- El DAGRAN (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia) confirmó, a través de su cuenta de X, que ha desplegado toda su tecnología aérea para apoyar a la Alcaldía de Dabeiba en la búsqueda de un menor de 9 años desaparecido. El niño, según el reporte inicial, habría caído al río Sucio luego de subirse a una garrucha privada utilizada para el transporte de productos agrícolas.
Para enfrentar el desafío del terreno, el DAGRAN activó herramientas de última generación, catalogadas como «únicas en Colombia». Esta tecnología incluye sistemas de localización en tiempo real, capaces de seguir el rastro del menor de forma inmediata.
Además, el equipo cuenta con cámaras térmicas para facilitar la visión nocturna y capacidades de vigilancia de gran altitud para cubrir grandes extensiones. El DAGRAN aseguró que tiene «todas sus capacidades activas» para lograr encontrar al menor lo antes posible.