Por $250.000 dólares subastan calzoncillos del Príncipe Harry que fueron guardados por una de sus conquistas.

Corría el año 2012 cuando el hijo de Lady Diana y el Rey Carlos III decidió quitarse los interiores, fotografía que quedó como evidencia al taparse con sus manos. La pregunta es que se hicieron los calzoncillos, pues bien la incógnita ha sido resulta. Carrie Royale, atesoró la prenda íntima del príncipe Harry y desde 2022 advirtió que los calzoncillos de baño llegarían a subasta. “Siento que es el momento ideal para hacerlo”, dijo hace dos años.

Los interiores tienen nuevo dueño

Según reporta TMZ la bailarina exótica, se embolsilló $250.000 dólares ($975.8 millones de pesos colombianos). Aunque más que calzoncillos eran unos boxer de baño que en la alocada fiesta reseñada por medios, él se los quitó junto a otros que allí estaban. El nuevo propietario de la prenda íntima de baño de Príncipe Harry es un dueño de un club nocturno en los Estados Unidos, Dino Palmiotto. De acuerdo al periódico «The Sun«, Palmiotto ha asegurado que los calzoncillos del duque de Sussex «son un pedazo de la historia de sus días de playboy» y considera que serán un gran atractivo para los turistas.

«No veo esto como una falta de respeto. Es un recordatorio de una época en la que él era el príncipe de las fiestas, amante de la diversión, y eso no tiene nada de malo. Tampoco hay nada malo en la forma en que es más serio estos días. La gente evoluciona y madura. Es solo vida” dijo la bailarina Carrie Royale, quien es ahora una celebridad. Además hizo el anuncio que tiene las fotos originales de la fiesta en alta mar y las subastará también en OnlyFans. “Estas fotografías nunca han sido vistas por el público. Tengo fotos junto a la piscina de antes de la noche en cuestión y fotos de Harry desnudo. La gente se sorprenderá. Nunca antes había publicado estas fotos por respeto. Ahora, no importa. Es un maldito idiota”.

