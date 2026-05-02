¡Póngase saquito que hace frío! Lluvias de moderada intensidad se registran en el sur del Valle de Aburrá

Resumen: Si está en el sur del área metropolitana o tiene planeado desplazarse por la zona esta tarde, es mejor que tome precauciones: cargue paraguas y saco. El monitoreo meteorológico ha emitido un reporte de precipitaciones activo desde las 12:50 p.m. de este sábado.
Minuto30.com .- Si está en el sur del área metropolitana o tiene planeado desplazarse por la zona esta tarde, es mejor que tome precauciones: cargue paraguas y saco. El monitoreo meteorológico ha emitido un reporte de precipitaciones activo desde las 12:50 p.m. de este sábado.
Municipios afectados en este momento
Actualmente se registran lluvias constantes y de moderada intensidad en:
Caldas
¿Qué se espera para las próximas horas?
De acuerdo con el radar meteorológico, el comportamiento de las lluvias será el siguiente:
Desplazamiento: El sistema de precipitaciones se está moviendo actualmente con dirección hacia el noroccidente del Valle de Aburrá, por lo que podría llegar a otras zonas de la ciudad en los próximos minutos.
Pronóstico inmediato: Se prevé que sigan ingresando nubes cargadas de agua desde el sector oriente, por lo que las lluvias se extenderán por al menos una hora más en el sur del área metropolitana.
Recomendaciones de seguridad:
Se sugiere a los conductores transitar con extrema precaución, reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad, ya que la calzada se encuentra húmeda y resbaladiza.
A los peatones, se les recomienda tener el paraguas a la mano y buscar resguardo seguro.
#SIATAnoticias | (12:50) 🌧️Se presentan precipitaciones de moderada intensidad en los municipios de Envigado, Sabaneta, Itagüí y Caldas. El sistema se desplaza hacia el noroccidente, y se espera que continúen ingresando lluvias desde el oriente por al menos la próxima hora. pic.twitter.com/PlESylBUKU
— siatamedellin (@siatamedellin) May 2, 2026
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