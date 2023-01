Angustiante momento: Pólvora de vecinos le explotó a una familia de Santander

En cámara de seguridad quedó el registro del angustiante momento que padeció una familia en Florida Blanca, Santander, cuando un volador explotó en el brazo de un joven.

Mientras observaban la quema de años viejos para dar la bienvenida al 2023, la familia fue sorprendida por la explosiones de la pólvora.

“Afortunadamente no estábamos de frente hacia donde los vecinos estaban quemando la pólvora, Mi hermano prácticamente detiene el volador con el brazo y nos estalla ahí. Mi hija de 10 años estaba en la puerta, no se alcanza a ver en el video, pero no me explico cómo alcanzó a meterse… no sé si por instinto, por reflejo o por protección del Espíritu Santo, pero por fortuna ella no resultó quemada, aunque sí quedó un poco aturdida del oído por la explosión”, denunció Ingrid Paola Albis.

A pesar de que la Policía llegó a atender la denuncia, la actitud de los vecinos de Ingrid Paola no habría cambiado.

“A los «vecinos» responsables no se les dijo nada, nada es nada. Para que llegara la Policía me tocó usar «influencias» y cómo terminaron ofendidos apenas se fue la patrulla siguieron quemando pólvora. Sí está prohibida la pólvora porqué ni un «comparendo»? ¿Quién responde?”.

Este fue el momento exacto en que el volador le cae a mi hermano, a su lado estaba mi hija (10 años) y yo. Al estallar también le causa lesiones a mi papá y nos deja a todos aturdidos. En #Floridablanca la autoridad @MiguelMorenoSu @Alcaldiafblanca @PoliciaBmanga son una burla. pic.twitter.com/y0T3j43NCg — Paola Albis 💜 (@PaolaAlbis) January 1, 2023

Finalmente, Ingrid Paola no instauraría ninguna acción legal contra sus vecinos. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a abstenerse de la quema de pólvora.

