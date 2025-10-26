Polo se perdió por travesías: esta recién adoptado y no conoce el sector

Resumen: Polo es un hermoso perrito que fue adoptado este sábado 25 de octubre y llevado a vivir a San Cristóbal. La mascota no conoce el sector y al parecer se extravió. Es urgente hallarlo para que regrese a su nuevo hogar.
Minuto30.com .- Polo es un hermoso perrito que fue adoptado este sábado 25 de octubre y llevado a vivir a San Cristóbal. La mascota no conoce el sector y al parecer se extravió. Es urgente hallarlo para que regrese a su nuevo hogar.
Polo fue visto por última vez la mañana de este domingo 26 de octubre por el sector de Travesías, en el corregimiento de San Cristóbal, noroccidente de Medellín.
Si lo encontraste, lo has visto o sabes de su paradero, comunícate al whatsapp 3012231308.
