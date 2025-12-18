Menú Últimas noticias
    Polo fue visto por última vez” cerca al Hueco

    Cualquier información sobre su paradero es de gran importancia para su familia

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Polo es un perrito de color café que se distingue por tener manchas amarillas en el pecho, las cejas y otros sectores de su carita.

    Su apariencia es única debido a estas marcas claras sobre su pelaje oscuro. Se perdió el pasado 3 de diciembre.

    Fue visto por última vez en el sector comprendido entre la iglesia de La Clarita y El Hueco.

    Cualquier información sobre su paradero es de gran importancia para su familia. Si lo encontró, lo ha visto o tiene alguna noticia, por favor comuníquese de inmediato al teléfono 3006522825.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


