La razón de peso por la que Álvaro Uribe recobra la libertad, pero no se ha zafado del proceso

Este sábado, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, volvió a la libertad después de estar preso durante dos meses, por la investigación que se adelantaba en su contra en la Corte Suprema de Justicia.

Con su renuncia al senado, Uribe logró que el caso pasara a la justicia ordinaria, y allí pasaría la Fiscalía a investigarlo, comenzando el caso casi que de cero, pero con el acerbo probatorio entregado por el máximo tribunal.

Por eso, una de las decisiones más importantes del proceso era la de comenzar con la situación de Uribe, como preso o libre. En ese sentido, la juez determinó que afrontará todo sin estar bajo la modalidad de casa por cárcel, y explicó el por qué.

Aunque el juicio no acaba con su liberación, al cambiar de Ley el proceso sufre unos cambios, por lo que, en este momento, a Uribe no le han imputado ningún delito, y por ello, la juez determinó que no hay razón para que continuara preso y por ello revoca la medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema de Justicia.

Ahora Iván Cepeda, los exfiscales que se unieron a la denuncia y la defensa del actual senador deberán estudiar si apelan la decisión de libertad a Uribe o si la aceptan y continúan el proceso con Uribe libre. En todo caso, el expresidente aún está investigado, y pasará un buen tiempo antes de dictaminar si es culpable o no.