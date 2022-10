Política, para leer en una esquina

in

Empezaré estas líneas bajándoles la moral, intentar comprender la política es similar al intento de querer observar sólo una estrella en la noche, cuando la logras ver irremediablemente aparecen muchas más. El simple hecho de definir las nociones y términos que nos servirán como hilos conductores para su comprensión es un chicharrón; su dinamismo la hace una ciencia inmensurable, en ocasiones indeterminada.

Permítanme también felicitarles, queridos lectores, hay que ser muy valiente para leer líneas sobre un tema que en gran parte de nuestra historia ha generado tanta discordia, muerte, desigualdad, etc; tienen todo el derecho a leer con repulsa.

Ahora, queda bajo mi responsabilidad la garantía de que ustedes no pierdan su tiempo y puedan aprender un poco sobre esto que a todas las personas les debería interesar: la política, y no sólo por gusto, sino también por necesidad. Así que acomódense, respiren hondo y acompáñenme un rato.

Iniciemos definiendo un concepto vital como la “polis”. Generalmente se asocia con el término “ciudad”, el cual se desprende del “civitas” latino, pero cabe aclarar que la traducción no goza de mucha precisión. En la actualidad, si nos preguntan por una “ciudad” nos imaginaremos grandes edificios, empresas, instituciones, plazas, etc, y cierto orden administrativo dentro de las mismas.

Sin embargo, ¿la “polis” griega incluía todos estos factores?

Al parecer, esta era entendida como un lugar en el que mujeres, niños, aldeanos, agricultores y sus animales domésticos lograban tener un alto grado de seguridad ante amenazas externas. Una sociedad que vivía dispersa por las mismas dinámicas económicas pero que en la “polis” hallaba un refugio; era un lugar dotado de ventajas militares.

Su razón de existencia era la defensa, así que podemos plantear que la “polis” ha sido para los griegos un espacio relacionado con la guerra.

La “polis” era un espacio en el que las personas saciaban el deseo de protección, esto quiere decir que sentían miedo; podemos interpretar entonces que el miedo es uno de aquellos factores que originan el poder dentro de una sociedad, ése mismo poder luego lo genera y, finalmente, lo requiere para asegurar su reproducción.

Pero, en la Atenas clásica con el nacimiento de la política, ya no se entendía sólo con “polis” aquel espacio urbano con una comunidad en él, sino también a las aldeas y zonas que dependían de este. Bajo esta concepción, la “polis” gozaba de una extensión geográfica aceptable para garantizar su autarquía (un territorio que se abastece con sus propios recursos, autosuficiencia).

Bajo esta dinámica, podemos identificar el inicio de polaridades entre las zonas de las periferias con el centro, y de las clases sociales.

Con la explicación anterior, podemos notar que la “polis” se acerca un poco más a lo que entendemos en la actualidad como ciudad, desde lo sociológico y geográfico, pero no desde lo político, esto porque en el contexto grecorromano las ciudades gozaban de mayor independencia, en cambio, las ciudades actuales (aunque cuentan con autonomía administrativa) están inmersas en la enorme estructura del Estado soberano.

El carácter distintivo de la “polis” era su independencia, esto implicaba una estructura de poder que dominaba sobre otras menores, una estructura más profunda que comunidades ligadas por vínculos de parentesco o vecindad.

Sin embargo, para Hannah Arendt, el concepto de “polis” para los griegos se refería a cierta forma de vida (sin mucha atención en la estructura de una comunidad con determinadas variables geográficas o de poder) que priorizaba la participación de los ciudadanos y la libre discusión alrededor de un tema que luego en Roma se consolidó como la “cosa pública”.

El motivo de orgullo para los griegos al compararse con los bárbaros eran justamente aquellas instituciones deliberantes que permitían el diálogo de los ciudadanos y dicho factor per se, generaba el mérito a una comunidad para considerarse “polis”.

Para los griegos la comunicación era un factor fundamental para las comunidades, es decir, un lenguaje comprensible para todos que facilitara el diálogo de los ciudadanos que se llevaba a cabo en el ágora (plaza pública).

Así pues, la “polis” transforma su esencia: pasa de ser un espacio para la defensa, organización militar, protección, etc; a convertirse en un espacio para el pensamiento y el debate con ciudadanos racionales que buscan el consenso. Hay una transición de la coerción a la persuasión.

Ahora bien, de “polis” nos podemos sumergir en política, la cual define la DRAE como “el arte de gobernar los pueblos”; podemos entender entonces que en la “polis” lo más importante es el gobierno: quién y cómo la dirige.

La política define tanto las actividades como las reglas que las conforman; reglas que pueden ser técnicas, morales y hasta jurídicas. Cuando se definen unas reglas se habla implícitamente de unas relaciones poder (entre quienes gobiernan y los gobernados). Hay poderes que fragmentan, otros que unen. Hay personas que buscan tener el poder, otras que lo obedecen y, también, personas que lo resisten.

En política hay una constante lucha por el poder, en ocasiones de forma abierta, en otras no es tan visible esa lucha; en ocasiones a través de la fuerza, de la persuasión, entre otras.

Las actividades que se definen dentro del concepto de la política son todas aquellas que tienen una relación con el poder y que, generalmente aluden o tienen en cuenta lo que es conveniente para la colectividad.

La ciencia política estudia entonces la vida de personas que viven en Estados o comunidades organizadas.

Bobbio plantea que “el término “política” se emplea para designar la esfera de las acciones que tienen alguna relación directa o indirecta con la conquista y el ejercicio del poder último (supremo o soberano) sobre una comunidad de individuos en un territorio”.

Este aspecto es importante para entender la política porque una banda criminal, por ejemplo, también cuenta con un ejercicio de autoridad. Una de las principales actividades o responsabilidades de la política es plantear lo que es bueno para el colectivo: definir lo que es justo e injusto.

La política acoge todo lo referente a quienes gobiernan, qué se hace con el gobierno, cómo se gobierna, para qué se gobierna, sobre quiénes se gobierna. También qué se hace con el gobierno, contra el gobierno o para este.

Ahora bien, aun definiéndola la política tiene una forma abstracta, esto se debe a que explica per se, algo abstracto o con muchas variables, como lo es la vida en sociedad. He ahí la importancia de definir la forma a través de la cual se materializa: las políticas.

Las políticas se desligan de la globalidad para atender necesidades o facetas específicas de esa vida en sociedad, es decir: la familia, el trabajo, el medio ambiente, la economía, los animales, la demografía, la juventud, etc. A su vez, cuando se habla de políticas públicas se hace referencia a procesos de iniciativa, discusión y ejecución que se canalizan principalmente con la administración pública.

Las políticas son técnicas que tienen por objeto articular el uso de recursos financieros, humanos o materiales para comprender y mitigar necesidades específicas del sector o población de la colectividad que se quiere impactar.

Por otra parte, es importante también definir el concepto de lo “político”.

Lo político es el espacio de lo público, lo que es de todos, lo común. Se refiere a la comunidad: su defensa, orden, servicios y obras de interés general; también a la definición de reglas de convivencia, las actividades útiles para todos y la protección de lo que conocemos como Derechos Fundamentales.

Lo político tiene una estrecha relación con la diplomacia, la cordialidad, las buenas maneras. Percibe las relaciones interpersonales de manera benéfica donde se intenta influir en otros a través de la persuasión, seducción y no desde la dominación.

Quien concibe su actuar desde lo político es aquel que logra sus objetivos sin generar daños en otros. En nuestro país hemos tenido muchos políticos sin actuar desde lo político.

También, hablemos de aquel individuo que se dedica a la política: el político. Por una parte, el político es quien toma la política como su oficio y obtiene un sustento de ella; por otra, el político es quien toma la política como una forma de vida, quien tiene una vocación que le orienta al servicio por otros.

Cicerón planteaba que los valores que guían el político son los más importantes o de más elevada jerarquía en la sociedad. Según él, quienes gobiernan los pueblos deben tomarse como superiores a quienes no toman cartas en los asuntos del gobierno, empero, mientras lo hagan con sabia autoridad.

Acerquémonos aún más a la cereza del pastel: el mundo político que, más bien, tiene forma de moneda. En una de sus caras es un mundo de confrontación, de guerra, lucha o debate que genera desmotivación y hasta asco en muchos porque no genera un buen impacto para la vida en sociedad. En la otra, es un mundo más armónico, donde se logran satisfacer o mitigar necesidades de las comunidades y hay cooperación.

Aristóteles al plantear que el hombre es un “animal político” daba a entender que no podemos realizarnos por fuera del trato con los demás. La política se pregunta cómo vivir en sociedad y ella misma ofrece las respuestas.

Usualmente se compara el mundo político con el teatro: la política tiene personajes, escenarios, dilemas y desenlaces. Las personas somos las espectadoras de las acciones de los políticos y, estos, van cumpliendo a cabalidad la función de improvisar distintos papeles. Como nunca puede faltar en una obra entretenida se enfrentan buenos y malos, amigos y enemigos; lo complejo del asunto es identificar a unos y otros.

En los distintos escenarios se enfrentan fuerzas, se movilizan grupos de interés; algunas obras nos ofrecen drama, otras un poco o mucho terror, otras comedias, pero rara vez se tienen finales felices.

Para finalizar, nos guste o no la política, nos interese o nos sea indiferente los fenómenos políticos se presentan en todas las sociedades. Toda sociedad necesita quién la dirija y les brinde soluciones a los dinámicos problemas. Todos siempre nos veremos beneficiados o perjudicados por los fenómenos políticos. Por ello, nunca será en vano el esfuerzo de entenderla y participar en ella.

No permitamos que la política se someta a la preponderancia del dinero, el clientelismo y la corrupción. No permitamos que lleguen al poder políticos que se aprovechen de sus oportunidades de mando, estos necesitan que la política sea sucia para que conserve un mal aspecto y la gente no se empeñe en restaurarla, así estos mantienen su predominio.

La política debe ser un espacio para el debate racional que busque el consenso y manejo de conceptos sobre el Estado, la libertad y el orden, más no un sistema de compromisos adquiridos, solidaridades ilegítimas y redes de impunidad. Evitemos una crisis moral en la que primen intereses particulares sobre los públicos. Ya hemos dado el primer paso: leer sobre política en una esquina.